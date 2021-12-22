https://ria.ru/20211222/prigovor-1764851821.html
Волгоградцу, огнем проверявшему, не ведьма ли его подруга, вынесли приговор
Волгоградцу, огнем проверявшему, не ведьма ли его подруга, вынесли приговор - РИА Новости, 22.12.2021
Волгоградцу, огнем проверявшему, не ведьма ли его подруга, вынесли приговор
Суд приговорил к 2,5 годам колонии жителя Волгоградской области, который поджег свою знакомую, чтобы проверить, не ведьма ли она, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:38
2021-12-22T10:38
2021-12-22T10:38
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 22 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 2,5 годам колонии жителя Волгоградской области, который поджег свою знакомую, чтобы проверить, не ведьма ли она, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.Ранее в мае житель города Новоаннинский во время застолья поссорился со своей знакомой, которая не захотела возобновлять с ним близкие отношения. Тогда мужчина сказал, что она, возможно, ведьма, так как у нее светятся глаза, и решил проверить, горит ли она или нет. Он облил ее бензином из канистры и поджег. По данным суда, женщина пыталась сбить огонь руками, а он ей помогал, затем натер ее мазью и уложил спать, но на следующий день пострадавшей стало хуже, и она обратилась в больницу. У потерпевшей были ожоги 1, 2, 3 степени тяжести головы, шеи, груди и рук. Против мужчины возбуждено уголовное дело.По информации Вальковской, суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью."Суд..., принимая во внимание показания потерпевшей, пояснившей также, что материальный ущерб и моральный вред ей возмещен в полном объеме, признал подсудимого виновным… и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила Вальковская.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20211027/proisshestviya-1756451015.html
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происшествия, волгоградская область
Волгоградцу, огнем проверявшему, не ведьма ли его подруга, вынесли приговор
Волгоградец, огнем проверявший, не ведьма ли его подруга, получил 2,5 года колонии
ВОЛГОГРАД, 22 дек – РИА Новости.
Суд приговорил к 2,5 годам колонии жителя Волгоградской области
, который поджег свою знакомую, чтобы проверить, не ведьма ли она, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.
Ранее в мае житель города Новоаннинский во время застолья поссорился со своей знакомой, которая не захотела возобновлять с ним близкие отношения. Тогда мужчина сказал, что она, возможно, ведьма, так как у нее светятся глаза, и решил проверить, горит ли она или нет. Он облил ее бензином из канистры и поджег. По данным суда, женщина пыталась сбить огонь руками, а он ей помогал, затем натер ее мазью и уложил спать, но на следующий день пострадавшей стало хуже, и она обратилась в больницу. У потерпевшей были ожоги 1, 2, 3 степени тяжести головы, шеи, груди и рук. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
По информации Вальковской, суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
"Суд..., принимая во внимание показания потерпевшей, пояснившей также, что материальный ущерб и моральный вред ей возмещен в полном объеме, признал подсудимого виновным… и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила Вальковская.
Приговор в законную силу не вступил.