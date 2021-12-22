https://ria.ru/20211222/press-konferentsiya-1765017438.html

Более половины журналистов на пресс-конференции Путина будут из регионов

Более половины журналистов на пресс-конференции Путина будут из регионов - РИА Новости, 22.12.2021

Более половины журналистов на пресс-конференции Путина будут из регионов

Более половины журналистов на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут из регионов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:51

2021-12-22T20:51

2021-12-22T23:14

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более половины журналистов на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут из регионов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Что чрезвычайно важно - это из всех регионов приезжают региональные журналисты. Их формировали по федеральным округам полномочные представители президента вместе с главами регионов. И поэтому традиционно будет чуть больше половины региональных журналистов", - сказал Песков в интервью телеканалу НТВ.Говоря о зарубежных журналистах, аккредитованных на мероприятие, представитель Кремля сказал, что там будут практически все, кто аккредитован для работы в России.

https://ria.ru/20211222/press-konferentsiya-1764985390.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия