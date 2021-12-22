https://ria.ru/20211222/press-konferentsiya-1765001780.html

Кремль рассказал об участии СМИ-иноагентов в пресс-конференции Путина

Кремль рассказал об участии СМИ-иноагентов в пресс-конференции Путина - РИА Новости, 22.12.2021

Кремль рассказал об участии СМИ-иноагентов в пресс-конференции Путина

СМИ-иноагенты будут иметь право задать вопрос президенту Владимиру Путину на большой пресс-конференции, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T21:16

2021-12-22T21:16

2021-12-22T22:23

политика

владимир путин

дмитрий песков

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. СМИ-иноагенты будут иметь право задать вопрос президенту Владимиру Путину на большой пресс-конференции, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным. Он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги живут. Не нужно преувеличить и искать нюансы, их нет. Такие же СМИ, так же участвуют в пресс-конференции, будут иметь право задать свой вопрос главе государства", - сказал Песков в эфире "Первого канала".Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.В этом году мероприятие пройдет 23 декабря и начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал и НТВ, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Кроме того, в эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР будут вести сурдоперевод.Ранее Кремль опубликовал список аккредитованных журналистов — всего 507 человек. Среди них есть сотрудники телеканала "Дождь"* и интернет-издания Meduza*, внесенных в России в реестр СМИ — иноагентов. Также на мероприятии будет украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали СМИ.*СМИ, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20211222/press-konferentsiya-1764985390.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков