https://ria.ru/20211222/press-konferentsiya-1764985390.html

В Кремле раскрыли детали пресс-конференции Путина

В Кремле раскрыли детали пресс-конференции Путина - РИА Новости, 22.12.2021

В Кремле раскрыли детали пресс-конференции Путина

Пресс-конференция Владимира Путина предусматривает свободное общение с прессой "до последнего", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:56

2021-12-22T19:56

2021-12-22T22:02

владимир путин

дмитрий песков

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-конференция Владимира Путина предусматривает свободное общение с прессой "до последнего", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.В этом году из-за пандемии коронавируса на мероприятие не было свободной аккредитации, количество журналистов ограничили. Для участия представителям СМИ нужно было сдавать три ПЦР-теста. Песков указал, что соблюдение дистанции и другие связанные с COVID-19 предписания доставляют неудобства, но это вынужденная мера."В остальном это классическая пресс-конференция Путина: свободные вопросы, подробные ответы, что называется — до последнего", — сказал он.Песков отметил, что провести очную пресс-конференцию было личным решением российского лидера."Он прекрасно понимает, что это гораздо эффективнее, удобнее для журналистов, и это более востребовано журналистами", — пояснил он в эфире "Первого канала".Как указал пресс-секретарь, среди российских и зарубежных СМИ выбирали тех, кто постоянно "на связи" с Кремлем, "тех, кто постоянно активно освещает президентскую повестку дня". При этом будут почти все зарубежные журналисты, которые аккредитованы в России, добавил он."Естественно, крупные СМИ. Приоритет у крупных СМИ. Поэтому, конечно, все желающие попасть не смогли", — пояснил пресс-секретарь.Как подчеркнул Песков, чрезвычайно важно, что приедут журналисты из субъектов страны.Из-за пандемии мероприятие проводят не в Центре международной торговли, а в Манеже, где, указал Песков, зал больше. Согласно требованиям Роспотребнадзора, должна была быть определенная дистанция между рядами, между местами журналистов и между этими рядами и главой государства."Поэтому во исполнение этих требований Роспотребнадзора — а все-таки это, наверное, первостепенная забота, безопасность и здоровье президента — мы выбрали просто зал побольше", — сказал он в эфире канала "Россия 24".В Кремле пока не знают, на какой период для проведения пресс-конференций выбрали "Манеж"."Потом, когда все нормализуется, вернется на круги своя, даст бог, переедем обратно", — добавил Песков.Он рассказал, что вопросы главе государства не могут быть прописаны заранее, но их тематику легко спрогнозировать, когда аппарат правительства готовит справочные материалы для Путина."Мы же следим за повесткой дня весь год, и особенно, когда она настолько неспокойна, как сейчас, настолько тревожная в каких-то аспектах", — указал он.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.В этом году мероприятие пройдет 23 декабря и начнется в 12:00 мск. Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал и НТВ, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Кроме того, в эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР будут вести сурдоперевод.Ранее Кремль опубликовал список аккредитованных журналистов — всего 507 человек. Среди них есть сотрудники телеканала "Дождь"* и интернет-издания Meduza*, внесенных в России в реестр СМИ — иностранных агентов. Также на мероприятии будет украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали СМИ.*СМИ, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764985502.html

https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764986012.html

https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589492291.html

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владимир путин, дмитрий песков, россия