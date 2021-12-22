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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211222/premera-1764879306.html
В Москве прошла звездная премьера третьей части "Последнего богатыря"
В Москве прошла звездная премьера третьей части "Последнего богатыря" - РИА Новости, 22.12.2021
В Москве прошла звездная премьера третьей части "Последнего богатыря"
В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы". РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:49
2021-12-22T19:25
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Это заключительная часть популярной франшизы о приключениях в сказочном Белогорье москвича Ивана, сына Ильи Муромца. Наследник знаменитого богатыря собрался жениться, но перед свадьбой его невесту Василису похитила колдунья Галина. Иван и его друзья отправились на поиски девушки и оказались в столице. В фильме Баба Яга, Кощей, Водяной и Колобок гуляют по современному городу и с удивлением замечают, насколько сильно жизнь в мегаполисе не похожа на будни в их сказочной стране. Впрочем, некоторые персонажи неплохо адаптировались в Москве. Давно поселилась в столице Жар-птица. Эту роль исполнил Филипп Киркоров. На премьеру ленты король эстрады пришел в соответствующем его кинообразу костюме — надел черную кепку с золотыми крыльями на тулье. Также в фильме снимались Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов и другие. Предыдущая лента из серии вышла 1-го января 2021 и заработала более двух миллиардов рублей на территории России и СНГ. Фильм выйдет в российский прокат 23 декабря 2021 года.
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новости культуры, кино и сериалы
13:49 22.12.2021 (обновлено: 19:25 22.12.2021)
 
В Москве прошла звездная премьера третьей части "Последнего богатыря"

В кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы".
Это заключительная часть популярной франшизы о приключениях в сказочном Белогорье москвича Ивана, сына Ильи Муромца. Наследник знаменитого богатыря собрался жениться, но перед свадьбой его невесту Василису похитила колдунья Галина. Иван и его друзья отправились на поиски девушки и оказались в столице.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров, его дочь Алла-Виктория Киркорова и певица Наталья Гордиенко (слева направо) на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
1 из 8

Певец Филипп Киркоров, его дочь Алла-Виктория Киркорова и певица Наталья Гордиенко (слева направо) на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Исполнители главных ролей Виктор Хориняк и Мила Сивацкая на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
2 из 8

Исполнители главных ролей Виктор Хориняк и Мила Сивацкая на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
3 из 8

Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
4 из 8

Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Константин Лавроненко на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
5 из 8

Актер Константин Лавроненко на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Дарья Повереннова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
6 из 8

Актриса Дарья Повереннова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Кирилл Зайцев на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
7 из 8

Актер Кирилл Зайцев на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Съемочная группа фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
8 из 8

Съемочная группа фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 8

Певец Филипп Киркоров, его дочь Алла-Виктория Киркорова и певица Наталья Гордиенко (слева направо) на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 8

Исполнители главных ролей Виктор Хориняк и Мила Сивацкая на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 8

Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 8

Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 8

Актер Константин Лавроненко на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Актриса Дарья Повереннова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 8

Актер Кирилл Зайцев на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 8

Съемочная группа фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В фильме Баба Яга, Кощей, Водяной и Колобок гуляют по современному городу и с удивлением замечают, насколько сильно жизнь в мегаполисе не похожа на будни в их сказочной стране. Впрочем, некоторые персонажи неплохо адаптировались в Москве.
Давно поселилась в столице Жар-птица. Эту роль исполнил Филипп Киркоров. На премьеру ленты король эстрады пришел в соответствующем его кинообразу костюме — надел черную кепку с золотыми крыльями на тулье.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
1 из 6

Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Андрей Бурковский на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
2 из 6

Актер Андрей Бурковский на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Продюсер Comedy Radio, директор ТНТ4, продюсер Матч Премьер Гавр (Гавриил Гордеев) с сыном Серафимом на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
3 из 6

Продюсер Comedy Radio, директор ТНТ4, продюсер Матч Премьер Гавр (Гавриил Гордеев) с сыном Серафимом на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
4 из 6

Актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссёр Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
5 из 6

Режиссёр Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Горбачева на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
6 из 6

Актриса Ирина Горбачева на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 6

Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 6

Актер Андрей Бурковский на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 6

Продюсер Comedy Radio, директор ТНТ4, продюсер Матч Премьер Гавр (Гавриил Гордеев) с сыном Серафимом на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 6

Актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 6

Режиссёр Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 6

Актриса Ирина Горбачева на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Также в фильме снимались Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов и другие.
Предыдущая лента из серии вышла 1-го января 2021 и заработала более двух миллиардов рублей на территории России и СНГ.
Фильм выйдет в российский прокат 23 декабря 2021 года.
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