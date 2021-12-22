В Москве прошла звездная премьера третьей части "Последнего богатыря"

В кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Певец Филипп Киркоров, его дочь Алла-Виктория Киркорова и певица Наталья Гордиенко (слева направо) на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Певец Филипп Киркоров, его дочь Алла-Виктория Киркорова и певица Наталья Гордиенко (слева направо) на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Исполнители главных ролей Виктор Хориняк и Мила Сивацкая на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Исполнители главных ролей Виктор Хориняк и Мила Сивацкая на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актер Константин Лавроненко на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актер Константин Лавроненко на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Дарья Повереннова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Дарья Повереннова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актер Кирилл Зайцев на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актер Кирилл Зайцев на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Съемочная группа фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Съемочная группа фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Певец Филипп Киркоров, его дочь Алла-Виктория Киркорова и певица Наталья Гордиенко (слева направо) на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Исполнители главных ролей Виктор Хориняк и Мила Сивацкая на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актер Константин Лавроненко на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Дарья Повереннова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актер Кирилл Зайцев на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Съемочная группа фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актер Андрей Бурковский на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актер Андрей Бурковский на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Продюсер Comedy Radio, директор ТНТ4, продюсер Матч Премьер Гавр (Гавриил Гордеев) с сыном Серафимом на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Продюсер Comedy Radio, директор ТНТ4, продюсер Матч Премьер Гавр (Гавриил Гордеев) с сыном Серафимом на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Режиссёр Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Режиссёр Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Ирина Горбачева на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Ирина Горбачева на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актер Андрей Бурковский на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Продюсер Comedy Radio, директор ТНТ4, продюсер Матч Премьер Гавр (Гавриил Гордеев) с сыном Серафимом на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Режиссёр Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Ирина Горбачева на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"