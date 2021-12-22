https://ria.ru/20211222/premera-1764879306.html

В Москве прошла звездная премьера третьей части "Последнего богатыря"

В Москве прошла звездная премьера третьей части "Последнего богатыря" - РИА Новости, 22.12.2021

В Москве прошла звездная премьера третьей части "Последнего богатыря"

В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы". РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:49

2021-12-22T13:49

2021-12-22T19:25

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Это заключительная часть популярной франшизы о приключениях в сказочном Белогорье москвича Ивана, сына Ильи Муромца. Наследник знаменитого богатыря собрался жениться, но перед свадьбой его невесту Василису похитила колдунья Галина. Иван и его друзья отправились на поиски девушки и оказались в столице. В фильме Баба Яга, Кощей, Водяной и Колобок гуляют по современному городу и с удивлением замечают, насколько сильно жизнь в мегаполисе не похожа на будни в их сказочной стране. Впрочем, некоторые персонажи неплохо адаптировались в Москве. Давно поселилась в столице Жар-птица. Эту роль исполнил Филипп Киркоров. На премьеру ленты король эстрады пришел в соответствующем его кинообразу костюме — надел черную кепку с золотыми крыльями на тулье. Также в фильме снимались Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов и другие. Предыдущая лента из серии вышла 1-го января 2021 и заработала более двух миллиардов рублей на территории России и СНГ. Фильм выйдет в российский прокат 23 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20211214/premiere-1763682414.html

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