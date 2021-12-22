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Столица открывает в новогодние праздники елки, ярмарки, парки и катки
Столица открывает в новогодние праздники елки, ярмарки, парки и катки - РИА Новости, 22.12.2021
Столица открывает в новогодние праздники елки, ярмарки, парки и катки
Предпраздничные дни и каникулы в столице всегда богаты на различные развлекательные мероприятия. Расскажем, куда можно пойти всей семьей и зарядиться новогодним РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:34
2021-12-22T12:34
пресс-релизы
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МОСКВА, 22 дек – INSIDE PROMOTION. Предпраздничные дни и каникулы в столице всегда богаты на различные развлекательные мероприятия. Расскажем, куда можно пойти всей семьей и зарядиться новогодним сказочным настроением:Ёлки. Не все детские представления в этом году смогут пройти в офлайн, но только не "Ёлка в Крокусе".Самое масштабное новогоднее детское шоу в России состоится в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года. Купив билеты на шоу "Тайна Вселенной Деда Мороза" заранее, гости гарантированно получат не только яркие эмоции от оригинальной высокобюджетной постановки, но и множество бонусов, такие как видеоприглашение от Деда Мороза, а также бесплатный билет на интерактивное онлайн-шоу "Пять чудес Деда Мороза". На "Ёлке в Крокусе" действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале! Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, интерактивные игры от балкона до партера и зрелищные акробатические и танцевальные номера точно подарят детям и их родителям столь необходимое ощущение чуда и наверняка запомнятся как главное событие новогодних каникул.Музеи. Музеи столицы последние несколько лет становятся все более дружелюбными к самым маленьким посетителям и давно не ассоциируются со скучной "обязаловкой". Дарвиновский музей славится своими интерактивными экспозициями и будет интересен как детям, так и взрослым. Многих детей увлекают динозавры, о них может рассказать экспозиция Палеонтологического музея. Если вы всерьез хотите воспитать у малыша вкус, то непременно стоит познакомить его с живописью Третьяковки и музея изящных искусств имени Пушкина. Только помните – московские музеи работают по предъявлению QR-кода.Катки. В вашей семье предпочтение отдается активному отдыху? Пожалуй, лучшего варианта, чем отправиться на каток, не найти. Сказочная иллюминация, согревающие напитки и раскрасневшиеся щеки – представьте, какими счастливыми будут фото, сделанные там! С началом сезона каток можно найти практически в любом районе, но наибольшим спросом благодаря праздничной атмосфере пользуются катки на Красной площади, в парке Горького и на ВДНХ.Ярмарки. Широкие ярмарки с танцами, песнями, щедрыми торговыми рядами и вкусной едой – традиция, подхваченная у европейцев, которая отлично прижилась у нас. Московские бульвары с раскинутыми ярмарками пропитаны атмосферой гостеприимства и выглядят невероятно кинематографично, а потому послужат отличной декорацией для фото в Instagram. Такая прогулка подарит и ребенку, и родителям продолжительное ощущение сказки, которого хватит на все каникулы.Парки. У каждого из парков Москвы, преобразившихся к новогодним праздникам, будет своя тематика. "Зарядье" в самом центре столицы по случаю Нового года порадует гостей праздничной иллюминацией, которая завораживающе переливается всеми цветами радуги. В парке Горького с набережной видна вся Москва, которая, утопая в огнях, отражается в реке. Вариантов масса, главное одеться потеплее и настроиться на праздничный лад.Тёплых праздников вам и вашей семье!Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
12:34 22.12.2021
 

Столица открывает в новогодние праздники елки, ярмарки, парки и катки

© Фото : INSIDE PROMOTIONШоу "Тайна Вселенной Деда Мороза"
Шоу Тайна Вселенной Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : INSIDE PROMOTION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – INSIDE PROMOTION. Предпраздничные дни и каникулы в столице всегда богаты на различные развлекательные мероприятия. Расскажем, куда можно пойти всей семьей и зарядиться новогодним сказочным настроением:
Ёлки. Не все детские представления в этом году смогут пройти в офлайн, но только не "Ёлка в Крокусе".
Самое масштабное новогоднее детское шоу в России состоится в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года. Купив билеты на шоу "Тайна Вселенной Деда Мороза" заранее, гости гарантированно получат не только яркие эмоции от оригинальной высокобюджетной постановки, но и множество бонусов, такие как видеоприглашение от Деда Мороза, а также бесплатный билет на интерактивное онлайн-шоу "Пять чудес Деда Мороза". На "Ёлке в Крокусе" действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале! Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, интерактивные игры от балкона до партера и зрелищные акробатические и танцевальные номера точно подарят детям и их родителям столь необходимое ощущение чуда и наверняка запомнятся как главное событие новогодних каникул.
Музеи. Музеи столицы последние несколько лет становятся все более дружелюбными к самым маленьким посетителям и давно не ассоциируются со скучной "обязаловкой". Дарвиновский музей славится своими интерактивными экспозициями и будет интересен как детям, так и взрослым. Многих детей увлекают динозавры, о них может рассказать экспозиция Палеонтологического музея. Если вы всерьез хотите воспитать у малыша вкус, то непременно стоит познакомить его с живописью Третьяковки и музея изящных искусств имени Пушкина. Только помните – московские музеи работают по предъявлению QR-кода.
Катки. В вашей семье предпочтение отдается активному отдыху? Пожалуй, лучшего варианта, чем отправиться на каток, не найти. Сказочная иллюминация, согревающие напитки и раскрасневшиеся щеки – представьте, какими счастливыми будут фото, сделанные там! С началом сезона каток можно найти практически в любом районе, но наибольшим спросом благодаря праздничной атмосфере пользуются катки на Красной площади, в парке Горького и на ВДНХ.
Ярмарки. Широкие ярмарки с танцами, песнями, щедрыми торговыми рядами и вкусной едой – традиция, подхваченная у европейцев, которая отлично прижилась у нас. Московские бульвары с раскинутыми ярмарками пропитаны атмосферой гостеприимства и выглядят невероятно кинематографично, а потому послужат отличной декорацией для фото в Instagram. Такая прогулка подарит и ребенку, и родителям продолжительное ощущение сказки, которого хватит на все каникулы.
Парки. У каждого из парков Москвы, преобразившихся к новогодним праздникам, будет своя тематика. "Зарядье" в самом центре столицы по случаю Нового года порадует гостей праздничной иллюминацией, которая завораживающе переливается всеми цветами радуги. В парке Горького с набережной видна вся Москва, которая, утопая в огнях, отражается в реке. Вариантов масса, главное одеться потеплее и настроиться на праздничный лад.
Тёплых праздников вам и вашей семье!
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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