https://ria.ru/20211222/posobiya-1764900546.html

Собянин заявил об увеличении социальных пособий и льгот в Москве

Собянин заявил об увеличении социальных пособий и льгот в Москве - РИА Новости, 22.12.2021

Собянин заявил об увеличении социальных пособий и льгот в Москве

Социальные пособия и льготы в Москве за последние три года увеличены в 2-5 раз, минимальная социальная пенсия выросла на 40%, сообщил мэр Сергей Собянин,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:49

2021-12-22T13:49

2021-12-22T13:50

общество

москва

сергей собянин

московская городская дума

льготы

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Социальные пособия и льготы в Москве за последние три года увеличены в 2-5 раз, минимальная социальная пенсия выросла на 40%, сообщил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."Что касается социальных пособий и льгот, то за последние три года они были увеличены от 2 до 5 раз, минимальная социальная пенсия московских пенсионеров - на 40%", - сказал Собянин.Он добавил, что в дальнейшем город будет индексировать социальные выплаты и пособия по мере возможностей городского бюджета. "Но уже сегодня объем социальных выплат и льгот составляет более 500 миллиардов рублей, что вообще никак не сопоставимо с подавляющим большинством субъектов Российской Федерации", - сообщил мэр.

https://ria.ru/20211220/gosduma-1764580087.html

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общество, москва, сергей собянин, московская городская дума, льготы, социальные выплаты, россия