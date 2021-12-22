https://ria.ru/20211222/pomilovanie-1765008383.html

Трамп объяснил, почему не помиловал Ассанжа и Сноудена

Трамп объяснил, почему не помиловал Ассанжа и Сноудена - РИА Новости, 22.12.2021

Трамп объяснил, почему не помиловал Ассанжа и Сноудена

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что не решил вопрос с уголовным преследование бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T22:10

2021-12-22T22:10

2021-12-22T22:10

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что не решил вопрос с уголовным преследование бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, потому что у произошедшего с ними есть две разных перспективы.Соответствующий вопрос ему был задан в ходе интервью порталу Daily Wire. Журналист предположил, что Трамп имел возможность помиловать Сноудена и Ассанжа, когда был президентом США.Политик ответил, что в тот момент видел две стороны этих историй. "С одной стороны, это вроде шпионская история происходит, а с другой - у тебя кто-то, кто разоблачил реальную коррупцию. У меня было ощущение, я не скажу, о котором из них, но у меня было ощущение в отношение одного сильнее, чем в отношении другого", - сказал Трамп.Портал отмечает, что Трамп не уточнил, кто из двоих имел большие перспективы об отказе от уголовного преследования."Я мог бы сделать это, но, скажем так, были люди по обеим сторонам проблемы, хорошие люди. И плохие люди на одной стороне. Но я решил, пусть действие продолжается, пусть суд разберется. И я думаю, суд это и делает", - сказал он."Некоторые вещи в контексте шпионажа, плохие вещи увидели свет, что отбросило нас назад и повредило нам тем, что они сделали", - сказал Трамп.Он добавил, что после те же люди, которые преследовали Ассанжа и Сноудена, нацелились на него самого "так злобно и нечестно". "Я мог бы пойти - я был очень близок к тому, чтобы пойти другим путем", - добавил Трамп.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Штаты обвиняют его в нарушениях закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, ему грозит до 175 лет тюрьмы.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Сейчас он находится в России.

https://ria.ru/20211210/snouden-1763222907.html

https://ria.ru/20211210/assanzh-1763209216.html

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в мире, сша, лондон, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks, эдвард сноуден, дональд трамп