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Полянский заявил, что Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности
Полянский заявил, что Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности - РИА Новости, 22.12.2021
Полянский заявил, что Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности
Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности с запада и юга, это представляет угрозу безопасности, и страны-члены СБ ООН должны отнестись к этому... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:57
2021-12-22T21:57
в мире
оон
чехия
евросоюз
совет безопасности оон
дмитрий полянский
россия
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ООН, 22 дек – РИА Новости. Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности с запада и юга, это представляет угрозу безопасности, и страны-члены СБ ООН должны отнестись к этому серьезно, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В среду Россия провела неофициальную встречу СБ ООН (по формуле Арриа) о ситуации с национальными меньшинствами и о проблеме прославления нацизма в странах Балтии и на Украине. Ряд представительств стран Запада, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Канаду, Чехию, Эстонию, Украину, а также Евросоюз в ответ выпустили заявление, в котором пригрозили Москве, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой серьезную цену"."По сути Россия и Белоруссия окружены своего рода кольцом нестабильности с запада и с юга. И эта ситуация прямо угрожает нашей стабильности и безопасности. И следовательно, она должна быть серьезно учтена странами-членами Совета Безопасности при осуществлении своего мандата в соответствии с Уставом ООН", - сказал Полянский.Он отметил, что некоторые из западных коллег задавали вопрос о том, как тема неформального заседания относится к повестке Совета Безопасности. По его словам, язык ненависти, ксенофобия, дискриминация меньшинств в непосредственной близости от границ России беспокоят Москву весьма сильно. При этом Полянский указал на то, как Запад закрывает глаза на ситуацию с правами меньшинств на Украине, но активно обращает внимание на ситуации в других странах, зачастую гораздо меньшие по масштабу."Эта страусиная политика явно имеет неприятные последствия, воодушевляя ультраправые движения в Европе и США, черпающие вдохновение от неонацистов в странах Балтии и на Украине", - указал дипломат.
https://ria.ru/20211222/belorussiya-1764946713.html
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в мире, оон, чехия, евросоюз, совет безопасности оон, дмитрий полянский, россия
21:57 22.12.2021
 
Полянский заявил, что Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности

Зампостпреда при ООН Полянский: Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Seth Wenig
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ООН, 22 дек – РИА Новости. Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности с запада и юга, это представляет угрозу безопасности, и страны-члены СБ ООН должны отнестись к этому серьезно, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В среду Россия провела неофициальную встречу СБ ООН (по формуле Арриа) о ситуации с национальными меньшинствами и о проблеме прославления нацизма в странах Балтии и на Украине. Ряд представительств стран Запада, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Канаду, Чехию, Эстонию, Украину, а также Евросоюз в ответ выпустили заявление, в котором пригрозили Москве, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой серьезную цену".
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
16:44
Внешние силы стремятся разделить белорусов, заявили в Минске
"По сути Россия и Белоруссия окружены своего рода кольцом нестабильности с запада и с юга. И эта ситуация прямо угрожает нашей стабильности и безопасности. И следовательно, она должна быть серьезно учтена странами-членами Совета Безопасности при осуществлении своего мандата в соответствии с Уставом ООН", - сказал Полянский.
Он отметил, что некоторые из западных коллег задавали вопрос о том, как тема неформального заседания относится к повестке Совета Безопасности. По его словам, язык ненависти, ксенофобия, дискриминация меньшинств в непосредственной близости от границ России беспокоят Москву весьма сильно. При этом Полянский указал на то, как Запад закрывает глаза на ситуацию с правами меньшинств на Украине, но активно обращает внимание на ситуации в других странах, зачастую гораздо меньшие по масштабу.
"Эта страусиная политика явно имеет неприятные последствия, воодушевляя ультраправые движения в Европе и США, черпающие вдохновение от неонацистов в странах Балтии и на Украине", - указал дипломат.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
17:18
Комитет СНГ в Госдуме одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла в Минск
 
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