https://ria.ru/20211222/polyanskiy-1765006691.html

Полянский заявил, что Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности

Полянский заявил, что Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности - РИА Новости, 22.12.2021

Полянский заявил, что Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности

Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности с запада и юга, это представляет угрозу безопасности, и страны-члены СБ ООН должны отнестись к этому... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T21:57

2021-12-22T21:57

2021-12-22T21:57

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ООН, 22 дек – РИА Новости. Россию и Белоруссию окружает кольцо нестабильности с запада и юга, это представляет угрозу безопасности, и страны-члены СБ ООН должны отнестись к этому серьезно, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В среду Россия провела неофициальную встречу СБ ООН (по формуле Арриа) о ситуации с национальными меньшинствами и о проблеме прославления нацизма в странах Балтии и на Украине. Ряд представительств стран Запада, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Канаду, Чехию, Эстонию, Украину, а также Евросоюз в ответ выпустили заявление, в котором пригрозили Москве, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой серьезную цену"."По сути Россия и Белоруссия окружены своего рода кольцом нестабильности с запада и с юга. И эта ситуация прямо угрожает нашей стабильности и безопасности. И следовательно, она должна быть серьезно учтена странами-членами Совета Безопасности при осуществлении своего мандата в соответствии с Уставом ООН", - сказал Полянский.Он отметил, что некоторые из западных коллег задавали вопрос о том, как тема неформального заседания относится к повестке Совета Безопасности. По его словам, язык ненависти, ксенофобия, дискриминация меньшинств в непосредственной близости от границ России беспокоят Москву весьма сильно. При этом Полянский указал на то, как Запад закрывает глаза на ситуацию с правами меньшинств на Украине, но активно обращает внимание на ситуации в других странах, зачастую гораздо меньшие по масштабу."Эта страусиная политика явно имеет неприятные последствия, воодушевляя ультраправые движения в Европе и США, черпающие вдохновение от неонацистов в странах Балтии и на Украине", - указал дипломат.

https://ria.ru/20211222/belorussiya-1764946713.html

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в мире, оон, чехия, евросоюз, совет безопасности оон, дмитрий полянский, россия