Польша собралась стать сверхдержавой за счет России и Германии

В Польше собрались построить сверхдержаву за счет России и Германии
Gazeta Polska Codziennie: Польша должна стать сверхдержавой вместо России и Германии
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Польша должна создать альтернативный центр силы в Центральной Европе, подвинув Россию и Германию, и стать новой сверхдержавой. Такое мнение выразил журналист Бартош Бартчак в статье для Gazeta Polska Codziennie.
Автор заявил о планах Москвы и Берлина поделить Европу: Россию он обвинил в желании "напасть" на Украину, а Германию — в стремлении создать европейское "супергосударство". При этом Бартчак назвал такое развитие невозможным, что, в свою очередь, создает новые возможности для Варшавы. Также эксперт напомнил о популярности евроскептиков во многих странах континента, что не даст усилить интеграцию внутри Евросоюза.
"Сложно представить, чтобы Эммануэль Макрон согласился на появление федеральной Европы", — продолжил репортер.
Он считает, что даже если французский лидер согласится на такое объединение, то на следующих выборах страну возглавит Марин Ле Пен.
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"Та просто покинет такое образование, и весь европейский проект развалится", — добавил Бартчак.
По его мнению, сильные позиции евроскептиков в Италии, Нидерландах, Австрии и Польше, приведут к распаду ЕС, так как Берлину нечего противопоставить им.
"Германия потерпела поражение в тот момент, когда отбросила единственную силу, на базе которой можно было объединить Европу, христианство", — заявил журналист.
"Начавшийся период геополитических перемен — это идеальное время для новых держав, и очень плохое — для старых", — продолжил автор.
Он призвал воспользоваться ситуацией, чтобы усилить интеграцию в рамках "Троеморья" и "выдавить" Россию из Белоруссии и Украины.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.
Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
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