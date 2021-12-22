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Польша собралась стать сверхдержавой за счет России и Германии
В Польше собрались построить сверхдержаву за счет России и Германии - РИА Новости, 22.12.2021
Польша собралась стать сверхдержавой за счет России и Германии
Польша должна создать альтернативный центр силы в Центральной Европе, подвинув Россию и Германию, и стать новой сверхдержавой. Такое мнение выразил журналист... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T22:58
2021-12-22T22:58
в мире
германия
польша
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Польша должна создать альтернативный центр силы в Центральной Европе, подвинув Россию и Германию, и стать новой сверхдержавой. Такое мнение выразил журналист Бартош Бартчак в статье для Gazeta Polska Codziennie.Автор заявил о планах Москвы и Берлина поделить Европу: Россию он обвинил в желании "напасть" на Украину, а Германию — в стремлении создать европейское "супергосударство". При этом Бартчак назвал такое развитие невозможным, что, в свою очередь, создает новые возможности для Варшавы. Также эксперт напомнил о популярности евроскептиков во многих странах континента, что не даст усилить интеграцию внутри Евросоюза."Сложно представить, чтобы Эммануэль Макрон согласился на появление федеральной Европы", — продолжил репортер.Он считает, что даже если французский лидер согласится на такое объединение, то на следующих выборах страну возглавит Марин Ле Пен."Та просто покинет такое образование, и весь европейский проект развалится", — добавил Бартчак.По его мнению, сильные позиции евроскептиков в Италии, Нидерландах, Австрии и Польше, приведут к распаду ЕС, так как Берлину нечего противопоставить им."Германия потерпела поражение в тот момент, когда отбросила единственную силу, на базе которой можно было объединить Европу, христианство", — заявил журналист.Бартчак призвал польские власти проявить активность, чтобы привлечь на свою сторону белорусов и украинцев, укрепить позиции Польши в этих странах. Также эксперт призвал создать валютный союз с Чехией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Хорватией."Начавшийся период геополитических перемен — это идеальное время для новых держав, и очень плохое — для старых", — продолжил автор.Он призвал воспользоваться ситуацией, чтобы усилить интеграцию в рамках "Троеморья" и "выдавить" Россию из Белоруссии и Украины.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, германия, польша, россия
22:58 22.12.2021
 
В Польше собрались построить сверхдержаву за счет России и Германии

Gazeta Polska Codziennie: Польша должна стать сверхдержавой вместо России и Германии

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Польша должна создать альтернативный центр силы в Центральной Европе, подвинув Россию и Германию, и стать новой сверхдержавой. Такое мнение выразил журналист Бартош Бартчак в статье для Gazeta Polska Codziennie.
Автор заявил о планах Москвы и Берлина поделить Европу: Россию он обвинил в желании "напасть" на Украину, а Германию — в стремлении создать европейское "супергосударство". При этом Бартчак назвал такое развитие невозможным, что, в свою очередь, создает новые возможности для Варшавы. Также эксперт напомнил о популярности евроскептиков во многих странах континента, что не даст усилить интеграцию внутри Евросоюза.
"Сложно представить, чтобы Эммануэль Макрон согласился на появление федеральной Европы", — продолжил репортер.
Он считает, что даже если французский лидер согласится на такое объединение, то на следующих выборах страну возглавит Марин Ле Пен.
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"Та просто покинет такое образование, и весь европейский проект развалится", — добавил Бартчак.
По его мнению, сильные позиции евроскептиков в Италии, Нидерландах, Австрии и Польше, приведут к распаду ЕС, так как Берлину нечего противопоставить им.
"Германия потерпела поражение в тот момент, когда отбросила единственную силу, на базе которой можно было объединить Европу, христианство", — заявил журналист.
Бартчак призвал польские власти проявить активность, чтобы привлечь на свою сторону белорусов и украинцев, укрепить позиции Польши в этих странах. Также эксперт призвал создать валютный союз с Чехией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Хорватией.
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"Начавшийся период геополитических перемен — это идеальное время для новых держав, и очень плохое — для старых", — продолжил автор.
Он призвал воспользоваться ситуацией, чтобы усилить интеграцию в рамках "Троеморья" и "выдавить" Россию из Белоруссии и Украины.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.
Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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