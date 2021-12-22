https://ria.ru/20211222/polsha-1764932454.html

В Польше по требованию США задержали гражданина Украины, сообщили СМИ

В Польше по требованию США задержали гражданина Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.12.2021

В Польше по требованию США задержали гражданина Украины, сообщили СМИ

Гражданин Украины задержан в Польше по требованию США, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:49

2021-12-22T15:49

2021-12-22T15:49

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гражданин Украины задержан в Польше по требованию США, сообщает агентство Блумберг."Гражданина Украины задержали в Польше по требованию США", - говорится в сообщении агентства.Другие подробности и имя задержанного пока не приводятся.

https://ria.ru/20211220/napadenie-1764620496.html

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