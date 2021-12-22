https://ria.ru/20211222/polsha-1764932454.html
В Польше по требованию США задержали гражданина Украины, сообщили СМИ
В Польше по требованию США задержали гражданина Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.12.2021
В Польше по требованию США задержали гражданина Украины, сообщили СМИ
Гражданин Украины задержан в Польше по требованию США, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:49
2021-12-22T15:49
2021-12-22T15:49
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гражданин Украины задержан в Польше по требованию США, сообщает агентство Блумберг."Гражданина Украины задержали в Польше по требованию США", - говорится в сообщении агентства.Другие подробности и имя задержанного пока не приводятся.
https://ria.ru/20211220/napadenie-1764620496.html
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в мире, украина, сша, польша
В Польше по требованию США задержали гражданина Украины, сообщили СМИ
Блумберг: в Польше по требованию США задержали гражданина Украины