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В Польше на телевышках построят гнезда для соколов

В Польше на телевышках построят гнезда для соколов - РИА Новости, 22.12.2021

В Польше на телевышках построят гнезда для соколов

В Польше телекоммуникационная компания построит на своих телевышках гнезда для соколов, сообщает "Европульс". РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T06:00

2021-12-22T06:00

2021-12-22T06:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Польше телекоммуникационная компания построит на своих телевышках гнезда для соколов, сообщает "Европульс".Первые постояльцы заселятся в них следующей весной — один домик для птиц уже установлен. Его сделали из натуральных материалов — веток и мха. До весны работники предприятия собираются разместить жилье для пернатых еще на шести телевышках.Каждое гнездо оборудуют веб-камерой для трансляций, чтобы была возможность полюбоваться редкими птицами.С 1990-х годов в Польше активно занимаются защитой соколов. Из-за химикатов, которые использовали в сельском хозяйстве полвека назад, многие виды (в частности, сапсаны) практически полностью исчезли с территории страны.Строительство гнезд — один из самых популярных способов вернуть редких птиц. Жилище для сапсанов есть даже на крыше Дворца культуры и науки в Варшаве.

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