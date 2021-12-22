Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211222/politseyskiy-1764902842.html
Нижегородский полицейский спас заблудившегося в лесу охотника и его собаку
Нижегородский полицейский спас заблудившегося в лесу охотника и его собаку - РИА Новости, 22.12.2021
Нижегородский полицейский спас заблудившегося в лесу охотника и его собаку
Участковый Алексей Круглов по следам, оставленным охотничьей собакой, отыскал в лесу в Нижегородской области замерзающего охотника, сообщает в среду... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:57
2021-12-22T13:57
хорошие новости
происшествия
полиция
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек — РИА Новости. Участковый Алексей Круглов по следам, оставленным охотничьей собакой, отыскал в лесу в Нижегородской области замерзающего охотника, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД России по региону.Четырнадцатого декабря в дежурную часть ОМВД России по Семеновскому городскому округу поступило сообщение от жительницы поселка Сухобезводное с просьбой о помощи. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что 12 декабря в 23.30 ее супруг, взяв с собой охотничье ружье и собаку, уехал на автомобиле на охоту и до сих пор не вернулся."После получения сообщения старший участковый уполномоченный полиции районного ОВД майор полиции Алексей Круглов привлек к поискам пропавшего мужчины местных жителей, хорошо ориентирующихся в лесу. Совместно они выехали в лесной массив, окружающий поселок, и стали обследовать территорию в поисках пропавшего охотника", - говорится в сообщении.Спустя 5 часов в лесополосе участковым уполномоченным полиции был обнаружен автомобиль 64-летнего пропавшего мужчины. Продолжая поиск, майор полиции и местные жители на расстоянии полутора километров от автомобиля на насыпной дороге увидели собаку. Полицейский узнал животное - это была собака пропавшего охотника."Собака сильно замёрзла, от усталости и стресса не откликалась на зов поисковиков. Участковый уполномоченный накормил и напоил её. Затем поисковая группа во главе с Кругловым по следам собаки двинулась в лесную чащу и в двухстах метрах от насыпной дороги обнаружила разыскиваемого мужчину с признаками сильного обморожения", - отмечается в сообщении.Обессиленного охотника напоили горячим чаем, а после осмотра медиков доставили домой, откуда позже его госпитализировали. По информации регионального Минздрава, состояние мужчины при госпитализации оценивалось как удовлетворительное, у него было диагностировано переохлаждение. На данный момент он уже выписан из больницы.Супруга потерпевшего выразила благодарность майору Круглову за проявленное неравнодушие и спасение жизни её мужа. "Сотрудники семеновского отдела полиции отнеслись к моему сообщению с пониманием и оперативно предприняли меры к розыску супруга. Наш участковый поддерживал постоянно со мной связь по телефону. Поисковая группа, работала профессионально и за короткое время нашла моего мужа",- отметила женщина.
https://ria.ru/20211221/kot-1764697824.html
https://ria.ru/20211108/politsiya-1758077492.html
https://ria.ru/20211122/mladenets-1760258676.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, полиция, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
13:57 22.12.2021
 
Нижегородский полицейский спас заблудившегося в лесу охотника и его собаку

Нижегородский участковый Круглов спас заблудившегося в лесу охотника и его собаку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек — РИА Новости. Участковый Алексей Круглов по следам, оставленным охотничьей собакой, отыскал в лесу в Нижегородской области замерзающего охотника, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Четырнадцатого декабря в дежурную часть ОМВД России по Семеновскому городскому округу поступило сообщение от жительницы поселка Сухобезводное с просьбой о помощи. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что 12 декабря в 23.30 ее супруг, взяв с собой охотничье ружье и собаку, уехал на автомобиле на охоту и до сих пор не вернулся.
Пожарные спасли кота при тушении возгорания в гараже Томска - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 13:07Хорошие новости
В Томске из горящего гаража спасли надышавшегося дымом кота
"После получения сообщения старший участковый уполномоченный полиции районного ОВД майор полиции Алексей Круглов привлек к поискам пропавшего мужчины местных жителей, хорошо ориентирующихся в лесу. Совместно они выехали в лесной массив, окружающий поселок, и стали обследовать территорию в поисках пропавшего охотника", - говорится в сообщении.
Спустя 5 часов в лесополосе участковым уполномоченным полиции был обнаружен автомобиль 64-летнего пропавшего мужчины. Продолжая поиск, майор полиции и местные жители на расстоянии полутора километров от автомобиля на насыпной дороге увидели собаку. Полицейский узнал животное - это была собака пропавшего охотника.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 15:41
Омский полицейский спас школьницу от изнасилования
"Собака сильно замёрзла, от усталости и стресса не откликалась на зов поисковиков. Участковый уполномоченный накормил и напоил её. Затем поисковая группа во главе с Кругловым по следам собаки двинулась в лесную чащу и в двухстах метрах от насыпной дороги обнаружила разыскиваемого мужчину с признаками сильного обморожения", - отмечается в сообщении.
Обессиленного охотника напоили горячим чаем, а после осмотра медиков доставили домой, откуда позже его госпитализировали. По информации регионального Минздрава, состояние мужчины при госпитализации оценивалось как удовлетворительное, у него было диагностировано переохлаждение. На данный момент он уже выписан из больницы.
Супруга потерпевшего выразила благодарность майору Круглову за проявленное неравнодушие и спасение жизни её мужа. "Сотрудники семеновского отдела полиции отнеслись к моему сообщению с пониманием и оперативно предприняли меры к розыску супруга. Наш участковый поддерживал постоянно со мной связь по телефону. Поисковая группа, работала профессионально и за короткое время нашла моего мужа",- отметила женщина.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 22:41
В Оренбурге мужчина спас младенца, выпавшего из рук пьяной женщины
 
Хорошие новостиПроисшествияПолицияНижегородская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Лента новостейМолния
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков