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Нижегородский полицейский спас заблудившегося в лесу охотника и его собаку

Нижегородский полицейский спас заблудившегося в лесу охотника и его собаку - РИА Новости, 22.12.2021

Нижегородский полицейский спас заблудившегося в лесу охотника и его собаку

Участковый Алексей Круглов по следам, оставленным охотничьей собакой, отыскал в лесу в Нижегородской области замерзающего охотника, сообщает в среду... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:57

2021-12-22T13:57

2021-12-22T13:57

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек — РИА Новости. Участковый Алексей Круглов по следам, оставленным охотничьей собакой, отыскал в лесу в Нижегородской области замерзающего охотника, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД России по региону.Четырнадцатого декабря в дежурную часть ОМВД России по Семеновскому городскому округу поступило сообщение от жительницы поселка Сухобезводное с просьбой о помощи. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что 12 декабря в 23.30 ее супруг, взяв с собой охотничье ружье и собаку, уехал на автомобиле на охоту и до сих пор не вернулся."После получения сообщения старший участковый уполномоченный полиции районного ОВД майор полиции Алексей Круглов привлек к поискам пропавшего мужчины местных жителей, хорошо ориентирующихся в лесу. Совместно они выехали в лесной массив, окружающий поселок, и стали обследовать территорию в поисках пропавшего охотника", - говорится в сообщении.Спустя 5 часов в лесополосе участковым уполномоченным полиции был обнаружен автомобиль 64-летнего пропавшего мужчины. Продолжая поиск, майор полиции и местные жители на расстоянии полутора километров от автомобиля на насыпной дороге увидели собаку. Полицейский узнал животное - это была собака пропавшего охотника."Собака сильно замёрзла, от усталости и стресса не откликалась на зов поисковиков. Участковый уполномоченный накормил и напоил её. Затем поисковая группа во главе с Кругловым по следам собаки двинулась в лесную чащу и в двухстах метрах от насыпной дороги обнаружила разыскиваемого мужчину с признаками сильного обморожения", - отмечается в сообщении.Обессиленного охотника напоили горячим чаем, а после осмотра медиков доставили домой, откуда позже его госпитализировали. По информации регионального Минздрава, состояние мужчины при госпитализации оценивалось как удовлетворительное, у него было диагностировано переохлаждение. На данный момент он уже выписан из больницы.Супруга потерпевшего выразила благодарность майору Круглову за проявленное неравнодушие и спасение жизни её мужа. "Сотрудники семеновского отдела полиции отнеслись к моему сообщению с пониманием и оперативно предприняли меры к розыску супруга. Наш участковый поддерживал постоянно со мной связь по телефону. Поисковая группа, работала профессионально и за короткое время нашла моего мужа",- отметила женщина.

https://ria.ru/20211221/kot-1764697824.html

https://ria.ru/20211108/politsiya-1758077492.html

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происшествия, полиция, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия