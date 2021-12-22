https://ria.ru/20211222/politika-1764873654.html
Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией
Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией - РИА Новости, 22.12.2021
Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает не очень адекватные заявления о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:17
2021-12-22T12:17
2021-12-22T13:39
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает не очень адекватные заявления о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ заявил, что решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией."Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления (о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией)", - сказал он в интервью телеканалу RT.
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/stoltenberg-1764778096.html
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"Не очень адекватные заявления" – Лавров о высказываниях Столтенберга об отношения НАТО с РФ
"Не очень адекватные заявления" – Лавров о высказываниях Столтенберга об отношения НАТО с РФ
2021-12-22T12:17
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в мире, нато, россия, украина, йенс столтенберг, брюссель, сергей лавров
12:17 22.12.2021 (обновлено: 13:39 22.12.2021)
Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией
Глава МИД Лавров назвал слова генсека НАТО о гарантиях безопасности не очень адекватными