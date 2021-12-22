https://ria.ru/20211222/politika-1764873654.html

Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией

Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией - РИА Новости, 22.12.2021

Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает не очень адекватные заявления о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 22.12.2021

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2021-12-22T12:17

2021-12-22T13:39

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нато

россия

украина

йенс столтенберг

брюссель

сергей лавров

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает не очень адекватные заявления о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ заявил, что решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией."Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления (о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией)", - сказал он в интервью телеканалу RT.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/stoltenberg-1764778096.html

россия

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"Не очень адекватные заявления" – Лавров о высказываниях Столтенберга об отношения НАТО с РФ "Не очень адекватные заявления" – Лавров о высказываниях Столтенберга об отношения НАТО с РФ 2021-12-22T12:17 true PT1M04S

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в мире, нато, россия, украина, йенс столтенберг, брюссель, сергей лавров