Что не стоит покупать перед Новым годом

Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
Экономист Ибрагимов призвал не покупать к Новому году технику и не запасаться продуктами
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие Рождественской ярмарки на Манежной площади в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Влияние новогодних традиций достаточно сильно, поэтому осознанное потребительское поведение уступает место иррациональному. Конечно, продавцы подыгрывают этому, чтобы заработать в сезон побольше, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
"В этот период уровень эмоционально-чувственного возбуждения и желание соблюдать многовековые новогодние традиции настолько сильны, что рациональное потребительское поведение уступает место иррациональному, в котором преобладает символические и гедонические мотивы потребления", — отметил эксперт.
По его словам, в таком "измененном" состоянии покупатели не обращают внимание на цены, на рациональность покупки после Нового года, на то, что вместе с доступностью кредита на дорогостоящую технику, ставки займа тоже растут.
Рамазанов посоветовал не запасаться в магазине продуктами впрок, отложить крупные покупки на постпраздничное время, когда цены вернутся после ажиотажа.
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