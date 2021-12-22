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Что не стоит покупать перед Новым годом
Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало - РИА Новости, 22.12.2021
Что не стоит покупать перед Новым годом
Влияние новогодних традиций достаточно сильно, поэтому осознанное потребительское поведение уступает место иррациональному. Конечно, продавцы подыгрывают этому, РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T01:17
2021-12-22T01:17
общество
рэу имени г. в. плеханова
новый год
россия
ибрагим рамазанов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Влияние новогодних традиций достаточно сильно, поэтому осознанное потребительское поведение уступает место иррациональному. Конечно, продавцы подыгрывают этому, чтобы заработать в сезон побольше, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.По его словам, в таком "измененном" состоянии покупатели не обращают внимание на цены, на рациональность покупки после Нового года, на то, что вместе с доступностью кредита на дорогостоящую технику, ставки займа тоже растут.Рамазанов посоветовал не запасаться в магазине продуктами впрок, отложить крупные покупки на постпраздничное время, когда цены вернутся после ажиотажа.
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общество, рэу имени г. в. плеханова, новый год, россия, ибрагим рамазанов
01:17 22.12.2021
 
Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало

Экономист Ибрагимов призвал не покупать к Новому году технику и не запасаться продуктами

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие Рождественской ярмарки на Манежной площади в Санкт-Петербурге
Открытие Рождественской ярмарки на Манежной площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Влияние новогодних традиций достаточно сильно, поэтому осознанное потребительское поведение уступает место иррациональному. Конечно, продавцы подыгрывают этому, чтобы заработать в сезон побольше, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
"В этот период уровень эмоционально-чувственного возбуждения и желание соблюдать многовековые новогодние традиции настолько сильны, что рациональное потребительское поведение уступает место иррациональному, в котором преобладает символические и гедонические мотивы потребления", — отметил эксперт.
По его словам, в таком "измененном" состоянии покупатели не обращают внимание на цены, на рациональность покупки после Нового года, на то, что вместе с доступностью кредита на дорогостоящую технику, ставки займа тоже растут.
Рамазанов посоветовал не запасаться в магазине продуктами впрок, отложить крупные покупки на постпраздничное время, когда цены вернутся после ажиотажа.
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ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаНовый годРоссияИбрагим Рамазанов
 
 
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