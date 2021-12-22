https://ria.ru/20211222/pokupki-1764826727.html

Что не стоит покупать перед Новым годом

Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало - РИА Новости, 22.12.2021

Что не стоит покупать перед Новым годом

Влияние новогодних традиций достаточно сильно, поэтому осознанное потребительское поведение уступает место иррациональному. Конечно, продавцы подыгрывают этому, РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T01:17

2021-12-22T01:17

2021-12-22T01:17

общество

рэу имени г. в. плеханова

новый год

россия

ибрагим рамазанов

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Влияние новогодних традиций достаточно сильно, поэтому осознанное потребительское поведение уступает место иррациональному. Конечно, продавцы подыгрывают этому, чтобы заработать в сезон побольше, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.По его словам, в таком "измененном" состоянии покупатели не обращают внимание на цены, на рациональность покупки после Нового года, на то, что вместе с доступностью кредита на дорогостоящую технику, ставки займа тоже растут.Рамазанов посоветовал не запасаться в магазине продуктами впрок, отложить крупные покупки на постпраздничное время, когда цены вернутся после ажиотажа.

https://ria.ru/20211217/inflyatsiya-1764149425.html

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общество, рэу имени г. в. плеханова, новый год, россия, ибрагим рамазанов