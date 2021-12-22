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Синоптик рассказал о погоде в Москве в Новый год
Синоптик рассказал о погоде в Москве в Новый год - РИА Новости, 22.12.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в Новый год
Погода в Новый год в Москве ожидается облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снежок, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:37
2021-12-22T11:37
2021-12-22T12:45
новый год — 2022
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Погода в Новый год в Москве ожидается облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снежок, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Температура воздуха 31 числа и, скорее всего, в ночь на 1 января будет порядка минус 10-15 градусов", — рассказала синоптик.Она уточнила, что для Нового года это не оттепель, но и не сильный мороз.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в январе и феврале зима в европейской части России будет неоднородной. По его словам, количество оттепелей превысит климатические характеристики, но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов.
https://ria.ru/20211220/pogoda-1764575331.html
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общество, москва, новый год, погода
11:37 22.12.2021 (обновлено: 12:45 22.12.2021)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в Новый год
В Москве в Новый год ожидают небольшой снег и до 15 градусов мороза