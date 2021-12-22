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На Сахалине нашли тело пропавшего подростка
На Сахалине нашли тело пропавшего подростка - РИА Новости, 22.12.2021
На Сахалине нашли тело пропавшего подростка
В Углегорске нашли тело ранее пропавшего 15-летнего подростка, возбуждено дело по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Сахалинской РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T09:36
2021-12-22T09:36
происшествия
сахалинская область
углегорск
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 дек – РИА Новости. В Углегорске нашли тело ранее пропавшего 15-летнего подростка, возбуждено дело по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области."Углегорской городской прокуратурой ранее по факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего... организована проверка. 20 декабря подросток рано утром ушел из дома по улице Заводской в Углегорске. В настоящее время в ходе поисковых мероприятий на территории одного из недействующих предприятий района найдено тело ребенка", - рассказали в сахалинской прокуратуре.Как рассказали в ведомстве, углегорский городской прокурор выехал на место происшествия. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства происшествия. После проведенной проверки надзорный орган примет меры реагирования. Также прокуратура контролирует расследование уголовного дела по статье "убийство", которое возбудило СУСК РФ по Сахалинской области."Сотрудники регионального следственного комитета работали на месте происшествия, где нашли тело подростка, расследование продолжается", - уточнили в областном следкоме.
https://ria.ru/20211219/moskva-1764472348.html
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происшествия, сахалинская область, углегорск, россия
09:36 22.12.2021
 
На Сахалине нашли тело пропавшего подростка

В Углегорске нашли тело пропавшего 15-летнего подростка

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 дек – РИА Новости. В Углегорске нашли тело ранее пропавшего 15-летнего подростка, возбуждено дело по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
"Углегорской городской прокуратурой ранее по факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего... организована проверка. 20 декабря подросток рано утром ушел из дома по улице Заводской в Углегорске. В настоящее время в ходе поисковых мероприятий на территории одного из недействующих предприятий района найдено тело ребенка", - рассказали в сахалинской прокуратуре.
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Как рассказали в ведомстве, углегорский городской прокурор выехал на место происшествия. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства происшествия. После проведенной проверки надзорный орган примет меры реагирования. Также прокуратура контролирует расследование уголовного дела по статье "убийство", которое возбудило СУСК РФ по Сахалинской области.
"Сотрудники регионального следственного комитета работали на месте происшествия, где нашли тело подростка, расследование продолжается", - уточнили в областном следкоме.
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ПроисшествияСахалинская областьУглегорскРоссия
 
 
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