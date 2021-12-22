https://ria.ru/20211222/podmena-1764831522.html

Мошенники перед Новым годом активизировали схему с подменой паролей

Мошенники перед Новым годом активизировали схему с подменой паролей - РИА Новости, 22.12.2021

Мошенники перед Новым годом активизировали схему с подменой паролей

В конце этого года кибермошенники стали активнее использовать фишинговые письма, в которых пользователям предлагают поменять пароли от различных аккаунтов,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T03:53

2021-12-22T03:53

2021-12-22T09:56

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В конце этого года кибермошенники стали активнее использовать фишинговые письма, в которых пользователям предлагают поменять пароли от различных аккаунтов, рассказал РИА Новости директор центра Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь.Схема, как отметил Бондарь, опирается на базовые правила информационной безопасности, одно из которых рекомендует регулярно обновлять идентификационные данные.В письме содержится ссылка, перейдя по которой можно ввести новые данные, однако и старые тоже придется указать. После заполнения требуемых полей в момент нажатия на кнопку "Изменить пароль" информация отправляется на сервер злоумышленника."Старый пароль на новый не меняется, но в руки мошенника попадают верные учетные данные для входа в аккаунт. Таким образом могут быть взломаны любые учетные записи, если они не защищены двухфакторной аутентификацией", — предупредил эксперт.Он рекомендует настроить двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее важных сервисах: email, социальных сетях, Microsoft Office, онлайн-кошельках, медицинских сервисах, а при получении письма — перейти не по ссылке из него, а войти привычным способом — через приложение или ввод названия сервиса в поисковой системе — и сменить данные для входа там.При этом количество фишинговых атак с целью кражи личных данных россиян в 2022 году вырастет в полтора раза на фоне увеличения числа цифровых услуг в интернете, спрогнозировал Бондарь.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/moshenniki-1762952237.html

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общество, технологии, россия