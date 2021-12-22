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Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем - РИА Новости, 22.12.2021
Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните поддержку США в противодействии торговым притеснениям со стороны Китая, сообщил... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T01:16
2021-12-22T01:16
2021-12-22T05:14
в мире
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нед прайс
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните поддержку США в противодействии торговым притеснениям со стороны Китая, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня.Блинкен, по словам Прайса, выразил поддержку Литве и подтвердил намерение США работать с государствами-единомышленниками над тем, чтобы дать отпор подобному дипломатическому и экономическому "прессингу" со стороны Китая.
https://ria.ru/20211123/mukha-1760344580.html
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в мире, литва, сша, вильнюс, китай, тайвань, энтони блинкен, нед прайс, ингрида шимоните
01:16 22.12.2021 (обновлено: 05:14 22.12.2021)
Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
Госсекретарь США Блинкен пообещал премьеру Литвы Шимоните помочь в "торговой войне" с КНР