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Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем - РИА Новости, 22.12.2021
Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните поддержку США в противодействии торговым притеснениям со стороны Китая, сообщил... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T01:16
2021-12-22T05:14
в мире
литва
сша
вильнюс
китай
тайвань
энтони блинкен
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните поддержку США в противодействии торговым притеснениям со стороны Китая, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня.Блинкен, по словам Прайса, выразил поддержку Литве и подтвердил намерение США работать с государствами-единомышленниками над тем, чтобы дать отпор подобному дипломатическому и экономическому "прессингу" со стороны Китая.
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в мире, литва, сша, вильнюс, китай, тайвань, энтони блинкен, нед прайс, ингрида шимоните
01:16 22.12.2021 (обновлено: 05:14 22.12.2021)
 
Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем

Госсекретарь США Блинкен пообещал премьеру Литвы Шимоните помочь в "торговой войне" с КНР

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните поддержку США в противодействии торговым притеснениям со стороны Китая, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня.
"Блинкен отметил вызывающие беспокойство публичные сообщения о том, что таможенные власти КНР не пропускают литовские поставки или поставки с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы. Госсекретарь подчеркнул, что подобные меры... выглядят как форма экономического принуждения", - сказано в пресс-релизе по итогам телефонного разговора двух деятелей.
Блинкен, по словам Прайса, выразил поддержку Литве и подтвердил намерение США работать с государствами-единомышленниками над тем, чтобы дать отпор подобному дипломатическому и экономическому "прессингу" со стороны Китая.
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В миреЛитваСШАВильнюсКитайТайваньЭнтони БлинкенНед ПрайсИнгрида Шимоните
 
 
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