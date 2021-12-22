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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211222/pereselentsy-1764966119.html
Трубецкой: для переселенцев из ветхого жилья приобретено более 200 квартир
Трубецкой: для переселенцев из ветхого жилья приобретено более 200 квартир - РИА Новости, 22.12.2021
Трубецкой: для переселенцев из ветхого жилья приобретено более 200 квартир
В наступающем 2022 году новоселами в Сургутском районе Югры станут минимум 202 семьи, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, сообщил глава района Андрей... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:13
2021-12-22T18:13
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
жилье
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СУРГУТ, 22 дек – РИА Новости. В наступающем 2022 году новоселами в Сургутском районе Югры станут минимум 202 семьи, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, сообщил глава района Андрей Трубецкой.По словам главы муниципального образования, на долю Сургутского района приходится четверть аварийного жилфонда всего Ханты-Мансийского автономного округа."В Фёдоровском, Барсово, Солнечном, Белом Яре и Лянторе насчитывается почти 100 тысяч квадратных метров аварийки. Именно такое наследие нам досталось, и с ним мы неустанно воюем последние несколько лет", - отметил Трубецкой.Помимо покупки жилья взамен аварийного, отметил он, 142 миллиона рублей было выплачено семьям, которые решили не получать готовую квартиру. До конца года будет выплачено еще 9,5 миллионов рублей. Также с участием окружного бюджета были предоставлены выплаты 64 многодетным семьям взамен земельного участка на общую сумму 68 миллионов рублей.В итоге, по оценке главы Сургутского района, общий объем жилищных программ с учетом как окружных, так и районных средств составил порядка одного миллиарда рублей.
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, жилье
18:13 22.12.2021
 

Трубецкой: для переселенцев из ветхого жилья приобретено более 200 квартир

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
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СУРГУТ, 22 дек – РИА Новости. В наступающем 2022 году новоселами в Сургутском районе Югры станут минимум 202 семьи, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"Прямо сейчас, в ноябре и декабре, идет массовая закупка жилых помещений. Объявлено 202 аукциона на приобретение жилья в Барсово, Лянторе, Русскинской и Угуте. То есть минимум 202 семьи станут новоселами в 2022 году. На это заложено 640 миллионов рублей", - приводит слова Трубецкого пресс-служба администрации района.
По словам главы муниципального образования, на долю Сургутского района приходится четверть аварийного жилфонда всего Ханты-Мансийского автономного округа.
"В Фёдоровском, Барсово, Солнечном, Белом Яре и Лянторе насчитывается почти 100 тысяч квадратных метров аварийки. Именно такое наследие нам досталось, и с ним мы неустанно воюем последние несколько лет", - отметил Трубецкой.
Помимо покупки жилья взамен аварийного, отметил он, 142 миллиона рублей было выплачено семьям, которые решили не получать готовую квартиру. До конца года будет выплачено еще 9,5 миллионов рублей. Также с участием окружного бюджета были предоставлены выплаты 64 многодетным семьям взамен земельного участка на общую сумму 68 миллионов рублей.
"Для детей-сирот было куплено 15 квартир на общую сумму 36 миллионов рублей. В 2021 году впервые деньги на эти цели выделили не только окружные власти, но и мы сами — в размере 10 миллионов рублей", - добавил Трубецкой.
В итоге, по оценке главы Сургутского района, общий объем жилищных программ с учетом как окружных, так и районных средств составил порядка одного миллиарда рублей.
Сургут - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 17:04Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округЖилье
 
 
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