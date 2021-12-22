https://ria.ru/20211222/pereselentsy-1764966119.html

Трубецкой: для переселенцев из ветхого жилья приобретено более 200 квартир

Трубецкой: для переселенцев из ветхого жилья приобретено более 200 квартир - РИА Новости, 22.12.2021

Трубецкой: для переселенцев из ветхого жилья приобретено более 200 квартир

В наступающем 2022 году новоселами в Сургутском районе Югры станут минимум 202 семьи, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, сообщил глава района Андрей... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:13

2021-12-22T18:13

2021-12-22T18:13

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

жилье

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СУРГУТ, 22 дек – РИА Новости. В наступающем 2022 году новоселами в Сургутском районе Югры станут минимум 202 семьи, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, сообщил глава района Андрей Трубецкой.По словам главы муниципального образования, на долю Сургутского района приходится четверть аварийного жилфонда всего Ханты-Мансийского автономного округа."В Фёдоровском, Барсово, Солнечном, Белом Яре и Лянторе насчитывается почти 100 тысяч квадратных метров аварийки. Именно такое наследие нам досталось, и с ним мы неустанно воюем последние несколько лет", - отметил Трубецкой.Помимо покупки жилья взамен аварийного, отметил он, 142 миллиона рублей было выплачено семьям, которые решили не получать готовую квартиру. До конца года будет выплачено еще 9,5 миллионов рублей. Также с участием окружного бюджета были предоставлены выплаты 64 многодетным семьям взамен земельного участка на общую сумму 68 миллионов рублей.В итоге, по оценке главы Сургутского района, общий объем жилищных программ с учетом как окружных, так и районных средств составил порядка одного миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211215/blagoustroystvo-1763896961.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, жилье