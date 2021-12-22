https://ria.ru/20211222/pereimenovanie-1764940958.html

Львовский облсовет предложил Зеленскому переименовать Россию в Московию

Львовский облсовет предложил Зеленскому переименовать Россию в Московию - РИА Новости, 22.12.2021

Львовский облсовет предложил Зеленскому переименовать Россию в Московию

Львовский областной совет направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде обращение с просьбой переименовать Российскую Федерацию в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:25

2021-12-22T16:25

2021-12-22T16:33

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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Львовский областной совет направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде обращение с просьбой переименовать Российскую Федерацию в "Московию", сообщила в среду пресс-служба облсовета.Ранее фракция "Самопомощь" во Львовском областном совете инициировала рассмотреть обращение к президенту Украины и Верховной раде относительно "восстановления исторической справедливости" и переименовать РФ в "Московию"."Львовский областной совет направил обращение к президенту Украины, Верховной раде Украины по восстановлению исторической справедливости и переименованию Российской Федерации в Московию. Во время сессионного заседания Львовского областного совета депутаты голосованием поддержали обращение к представителям центральной власти, в котором предложили в дальнейшем на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ, соответственно, использовать "московиты", - говорится в сообщении.В обращении говорится, что РФ последние несколько сотен лет "неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия"."Триста лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадтского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором. На картах и атласах XV, XVI и даже XVIII веков не отражена такая страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария", - говорится в тексте обращения.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, НАТО же хочет превратить ее в Московию. Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказывал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие.

https://ria.ru/20211209/putin-1763040106.html

https://ria.ru/20210806/yazyk-1744619270.html

https://ria.ru/20210713/putin-1741032173.html

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в мире, украина, киев, львовская область, владимир зеленский, верховная рада украины, россия