16:25 22.12.2021 (обновлено: 16:33 22.12.2021)
Львовский облсовет предложил Зеленскому переименовать Россию в Московию
Львовский облсовет предложил Зеленскому и Раде переименовать Россию в Московию
КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Львовский областной совет направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде обращение с просьбой переименовать Российскую Федерацию в "Московию", сообщила в среду пресс-служба облсовета.
Ранее фракция "Самопомощь" во Львовском областном совете инициировала рассмотреть обращение к президенту Украины и Верховной раде относительно "восстановления исторической справедливости" и переименовать РФ в "Московию".
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"Львовский областной совет направил обращение к президенту Украины, Верховной раде Украины по восстановлению исторической справедливости и переименованию Российской Федерации в Московию. Во время сессионного заседания Львовского областного совета депутаты голосованием поддержали обращение к представителям центральной власти, в котором предложили в дальнейшем на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ, соответственно, использовать "московиты", - говорится в сообщении.
В обращении говорится, что РФ последние несколько сотен лет "неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия".
"Триста лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадтского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором. На картах и атласах XV, XVI и даже XVIII веков не отражена такая страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария", - говорится в тексте обращения.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, НАТО же хочет превратить ее в Московию. Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказывал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие.
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