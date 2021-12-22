https://ria.ru/20211222/peregovory-1764885262.html

Россия заинтересована в переговорах по безопасности, заявил Песков

Россия заинтересована в переговорах по безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2021

Россия заинтересована в переговорах по безопасности, заявил Песков

В позиции России по гарантиям безопасности есть принципиальные моменты, но Москва заинтересована в переговорах для обсуждения позиций друг друга, сообщил... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:54

2021-12-22T12:54

2021-12-22T12:54

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В позиции России по гарантиям безопасности есть принципиальные моменты, но Москва заинтересована в переговорах для обсуждения позиций друг друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть принципиальные моменты, связанные с процессами, которые угрожают безопасности России. Но в любом случае, как собственно и вчера в том числе говорил (Владимир) Путин, мы заинтересованы в переговорах. Мы хотим эти переговоры. И конечно, переговоры для того, чтобы обсуждать позиции друг друга", - сказал он журналистам.При этом он отказаться ответить на вопрос, от каких принципиальных моментов Москва не готова отказаться."Нет. Сейчас я этого делать не буду. Давайте все-таки мы дождемся этих переговоров, когда будут согласованы сроки. Но сам факт, что подтверждается готовность - это уже хорошо", - сказал Песков.Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, в самом начале 2022 года состоится первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211222/peregovory-1764879536.html

https://ria.ru/20211221/putin-1764727471.html

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в мире, сша, москва, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия