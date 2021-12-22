https://ria.ru/20211222/peregovory-1764879536.html
Переговоры по безопасности не могут быть бесконечными, заявил Лавров
Переговоры по безопасности не могут быть бесконечными, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2021
Переговоры по безопасности не могут быть бесконечными, заявил Лавров
Переговоры России и США и НАТО по гарантиям безопасности не могут быть бесконечными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:40
2021-12-22T12:40
2021-12-22T12:40
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Переговоры России и США и НАТО по гарантиям безопасности не могут быть бесконечными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, вопрос у многих возникает "а что, если?". Американцы сказали, что целый ряд озабоченностей содержится в наших документах, они готовы обсуждать, целый ряд неприемлем. И, в-третьих, что у них у самих есть тоже свои озабоченности. Мы готовы их рассматривать, но пока еще нам их не представили, - сказал Лавров в интервью телеканалу RT."При наличии понимания по организационной стороне дела, по содержанию (переговоров) еще предстоит, конечно, огромная работа. Но, как сказал президент, она не может быть бесконечной", - добавил Лавров.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764850681.html
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в мире, сша, вашингтон (город), нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
Переговоры по безопасности не могут быть бесконечными, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: переговоры по гарантиям безопасности не могут быть бесконечными