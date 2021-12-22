https://ria.ru/20211222/pensii-1764886163.html
Песков рассказал об обсуждении индексации выплат работающим пенсионерам
Песков рассказал об обсуждении индексации выплат работающим пенсионерам - РИА Новости, 22.12.2021
Песков рассказал об обсуждении индексации выплат работающим пенсионерам
Единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет, вопрос находится в процессе проработки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:57
2021-12-22T12:57
2021-12-22T13:05
общество
дмитрий песков
новый год
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет, вопрос находится в процессе проработки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока не сформулирована единая позиция на этот счет", - сказал Песков журналистам о предложениях об индексации пенсии работающих пенсионеров."Нет, нельзя. Оно выполнено, вопрос проработки - это очень сложный вопрос. Сроки продлеваются соответствующим образом, ведется работа, и здесь нет ничего страшного. Это сложный вопрос, плюс ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее", - ответил Песков на вопрос о том, можно ли считать, что президентское поручение об индексации пенсии было не выполнено.
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/putin-1764737427.html
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общество, дмитрий песков, новый год
12:57 22.12.2021 (обновлено: 13:05 22.12.2021)
Песков рассказал об обсуждении индексации выплат работающим пенсионерам
Пресс-секретарь Песков: по индексации выплат работающим пенсионерам нет единой позиции