https://ria.ru/20211222/pandemiya-1764859532.html

Пандемия обернулась трансформацией угрозы терроризма, считает замглавы МИД

Пандемия обернулась трансформацией угрозы терроризма, считает замглавы МИД - РИА Новости, 22.12.2021

Пандемия обернулась трансформацией угрозы терроризма, считает замглавы МИД

Пандемия обернулась трансформацией угрозы терроризма, обусловив появление новых возможностей для наращивания активности террористов, заявил в среду замглавы МИД РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:26

2021-12-22T11:26

2021-12-22T11:26

распространение коронавируса

олег сыромолотов

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ПЕКИН, 22 дек – РИА Новости. Пандемия обернулась трансформацией угрозы терроризма, обусловив появление новых возможностей для наращивания активности террористов, заявил в среду замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Захлестнувшая планету волна пандемии COVID-19 стала мощной встряской для всей системы международных отношений, ее влияние на международную систему безопасности только предстоит оценить, при этом на сегодняшний день очевидно: международный терроризм продолжает оставаться одной из серьезнейших угроз миру и безопасности", - заявил Сыромолотов в своем видеообращении к участникам Второго международного семинара по вопросам борьбы с терроризмом.Он подчеркнул, что "пандемия обернулась трансформацией угрозы терроризма, обусловив возникновение новых возможностей для наращивания террористами своей активности, мобилизации новых сторонников, распространения пропаганды и террористической идеологии онлайн".

https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764849864.html

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олег сыромолотов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии