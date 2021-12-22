https://ria.ru/20211222/pandemiya-1764857498.html
Пандемия в ряде стран создает почву для радикализации населения, заявил МИД
Пандемия в ряде стран создает почву для радикализации населения, заявил МИД - РИА Новости, 22.12.2021
Пандемия в ряде стран создает почву для радикализации населения, заявил МИД
Социально-экономические последствия пандемии в ряде стран создают почву для радикализации населения, заявил в среду замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:15
2021-12-22T11:15
2021-12-22T11:43
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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коронавирус в россии
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ПЕКИН, 22 дек – РИА Новости. Социально-экономические последствия пандемии в ряде стран создают почву для радикализации населения, заявил в среду замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Социально-экономические последствия коронавируса в ряде стран мира дополнительно создают почву для радикализации населения, которая упрощает для террористических организаций задачу вербовки новых сторонников, проведения террористических атак, информационно-пропагандистских акций", - заявил Сыромолотов в своем видеообращении к участникам Второго международного семинара по вопросам борьбы с терроризмом.Он подчеркнул, что "в этих условиях борьба с террором должна оставаться в числе безусловных приоритетов международного сотрудничества".
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общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:15 22.12.2021 (обновлено: 11:43 22.12.2021)
Пандемия в ряде стран создает почву для радикализации населения, заявил МИД
Замглавы МИД Сыромолотов: пандемия в ряде стран способствует радикализации населения