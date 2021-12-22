https://ria.ru/20211222/otoplenie-1764932052.html

Премьер Украины пообещал спокойный отопительный сезон

Премьер Украины пообещал спокойный отопительный сезон - РИА Новости, 22.12.2021

Премьер Украины пообещал спокойный отопительный сезон

Украина пройдет отопительный сезон спокойно, если не будет стрессовых ситуаций, заявил в среду премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:46

2021-12-22T15:46

2021-12-22T16:14

в мире

украина

денис шмыгаль

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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Украина пройдет отопительный сезон спокойно, если не будет стрессовых ситуаций, заявил в среду премьер страны Денис Шмыгаль.По его словам, есть напряженная ситуация в мире, энергетический кризис в Европе, недостаток угля на мировых рынках, но Украина вовремя начала отопительный сезон, и проходит он в штатном режиме."Если не будет стрессовых событий в погодных условиях, гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдем отопительный сезон спокойно, так, как и проходим каждый год", - сказал премьер на брифинге.Касаясь запасов угля, Шмыгаль добавил, что на сегодняшний день законтрактованы десять кораблей, уровень собственной добычи увеличен на 28%."Общий баланс такой: от 2-2,3 миллиона тонн – это добыча и импорт в месяц и порядка 1,7 миллиона – это потребление. Мы в позитивном балансе… По газу, его в ПХГ достаточно, чтобы нормально пройти отопительный сезон. На сегодня рисков срыва отопительного сезона, при прочих равных условиях, нет, проходим спокойно, людям не стоит волноваться", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20211222/gaz-1764884292.html

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в мире, украина, денис шмыгаль