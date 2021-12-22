https://ria.ru/20211222/ogranicheniya-1764893726.html
Ограничения на акции в Москве пока необходимы, заявил Собянин
Ограничения на акции в Москве пока необходимы, заявил Собянин - РИА Новости, 22.12.2021
Ограничения на акции в Москве пока необходимы, заявил Собянин
Ограничения на проведение публичных массовых мероприятий, в том числе митингов и акций, будут отменены, как только представится возможность, сейчас они... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:22
2021-12-22T13:22
2021-12-22T13:34
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ограничения на проведение публичных массовых мероприятий, в том числе митингов и акций, будут отменены, как только представится возможность, сейчас они необходимы из-за эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."Конечно, как только представится такая возможность, мы обязательно отменим эти ограничения, но сегодня они необходимы", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, не пора ли отменить ограничения на проведение публичных политических мероприятий, в том числе одиночных пикетов, учитывая, что массовые спортивные мероприятия проводить разрешено.Мэр добавил, что культурные и спортивные мероприятия проводятся в ограниченном пространстве, либо в ограниченных помещениях, с полным контролем лиц, которые туда проходят."В Москве введены еще и системы QR-кодов, которые контролируют, чтобы люди, которые посещают эти мероприятия, были здоровыми. Публичные массовые мероприятия на улицах контролировать почти невозможно, и это, конечно, дополнительная зона риска. Поэтому, как только представится возможность, мы, конечно, разрешим проводить и публичные массовые мероприятия", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20211221/ogranicheniya-1764780210.html
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:22 22.12.2021 (обновлено: 13:34 22.12.2021)
Ограничения на акции в Москве пока необходимы, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: ограничения на митинги и акции пока необходимы