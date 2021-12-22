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Адвокат обжаловал арест находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Сопчука
Адвокат обжаловал арест находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Сопчука - РИА Новости, 22.12.2021
Адвокат обжаловал арест находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Сопчука
Адвокат обжаловал заочный арест находящегося в розыске экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука, обвиняемого в отмывании... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T07:09
2021-12-22T07:09
2021-12-22T07:09
происшествия
россия
сергей сопчук
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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Адвокат обжаловал заочный арест находящегося в розыске экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука, обвиняемого в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщил РИА Новости представитель Приморского краевого суда.СК 26 ноября сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" в Приморье приостановила членство экс-депутата.В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что, по последней информации, Сопчук все еще находится в розыске.В январе Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".Сергей Сопчук был депутатом Госдумы от Приморья из фракции "Единой России". С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
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происшествия, россия, сергей сопчук
Адвокат обжаловал арест находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Сопчука
Адвокат обжаловал заочный арест находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Сопчука
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Адвокат обжаловал заочный арест находящегося в розыске экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука, обвиняемого в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщил РИА Новости представитель Приморского краевого суда.
СК 26 ноября сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" в Приморье приостановила членство экс-депутата.
"В Приморский краевой суд поступил материал по Сопчуку с апелляционной жалобой адвоката на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 24 декабря 2021 в 14.00 (07.00 мск)", - сообщил собеседник агентства.
В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что, по последней информации, Сопчук все еще находится в розыске.
В январе Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта"
, суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.
В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ
о противодействии коррупции".
Сергей Сопчук
был депутатом Госдумы от Приморья из фракции "Единой России". С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии.