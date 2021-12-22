https://ria.ru/20211222/obuv-1764980924.html

В Тобольске задержали мужчину, который прятал под елкой в ТЦ краденую обувь

В Тобольске задержали мужчину, который прятал под елкой в ТЦ краденую обувь - РИА Новости, 22.12.2021

В Тобольске задержали мужчину, который прятал под елкой в ТЦ краденую обувь

Житель Тобольска незаметно вынес сначала из магазина, а потом из торгового центра 10 пар обуви и два флакона парфюма, перед этим коробки с обувью он спрятал под РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:22

2021-12-22T19:22

2021-12-22T19:22

происшествия

полиция

тюменская область

тобольск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

торговые центры

россия

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ТЮМЕНЬ, 22 дек - РИА Новости. Житель Тобольска незаметно вынес сначала из магазина, а потом из торгового центра 10 пар обуви и два флакона парфюма, перед этим коробки с обувью он спрятал под новогоднюю елку в ТЦ, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области."Задержан житель Тобольска, который украл из магазина 10 пар обуви и припрятал их под новогодней ёлкой. В полицию с заявлением о краже обратился представитель обувного магазина, расположенного в торговом центре. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей", - сообщили в полиции.Представитель магазина сообщил в полицию, что по дороге в магазин ему встретился молодой человек с большой стопкой коробок из-под обуви, на рабочем месте он обнаружил пропажу 10 пар мокасин, кед, кроссовок. Продавцы пояснили, что никто столько не покупал, а охранник сообщил, что такой товар из ТЦ не выносили. Подозреваемого удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый 29-летний мужчина, который уже является фигурантом трёх уголовных дел о кражах. Совершить очередное преступление ему не составило труда: в павильоне продавцы на него не обратили внимания, он составил коробки с обувью друг на друга, вынес их из магазина и спрятал под новогодней ёлкой в торговом центре. Позже вернулся за украденным, переложил обувь из упаковок в свой рюкзак и покинул ТЦ, перед этим украв в другом магазине два флакона парфюма.Подозреваемый задержан, он признался в краже, пояснив, что похищенную обувь продал на вещевом рынке за 10 тысяч рублей.Отделом дознания МО МВД России "Тобольский" возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", сообщили в пресс-службе областной полиции.

https://ria.ru/20211216/ugon-1764081901.html

https://ria.ru/20211220/umvd-1764497708.html

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происшествия, полиция, тюменская область, тобольск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), торговые центры, россия