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В Тобольске задержали мужчину, который прятал под елкой в ТЦ краденую обувь
В Тобольске задержали мужчину, который прятал под елкой в ТЦ краденую обувь - РИА Новости, 22.12.2021
В Тобольске задержали мужчину, который прятал под елкой в ТЦ краденую обувь
Житель Тобольска незаметно вынес сначала из магазина, а потом из торгового центра 10 пар обуви и два флакона парфюма, перед этим коробки с обувью он спрятал под РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:22
2021-12-22T19:22
происшествия
полиция
тюменская область
тобольск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
торговые центры
россия
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ТЮМЕНЬ, 22 дек - РИА Новости. Житель Тобольска незаметно вынес сначала из магазина, а потом из торгового центра 10 пар обуви и два флакона парфюма, перед этим коробки с обувью он спрятал под новогоднюю елку в ТЦ, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области."Задержан житель Тобольска, который украл из магазина 10 пар обуви и припрятал их под новогодней ёлкой. В полицию с заявлением о краже обратился представитель обувного магазина, расположенного в торговом центре. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей", - сообщили в полиции.Представитель магазина сообщил в полицию, что по дороге в магазин ему встретился молодой человек с большой стопкой коробок из-под обуви, на рабочем месте он обнаружил пропажу 10 пар мокасин, кед, кроссовок. Продавцы пояснили, что никто столько не покупал, а охранник сообщил, что такой товар из ТЦ не выносили. Подозреваемого удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый 29-летний мужчина, который уже является фигурантом трёх уголовных дел о кражах. Совершить очередное преступление ему не составило труда: в павильоне продавцы на него не обратили внимания, он составил коробки с обувью друг на друга, вынес их из магазина и спрятал под новогодней ёлкой в торговом центре. Позже вернулся за украденным, переложил обувь из упаковок в свой рюкзак и покинул ТЦ, перед этим украв в другом магазине два флакона парфюма.Подозреваемый задержан, он признался в краже, пояснив, что похищенную обувь продал на вещевом рынке за 10 тысяч рублей.Отделом дознания МО МВД России "Тобольский" возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", сообщили в пресс-службе областной полиции.
https://ria.ru/20211216/ugon-1764081901.html
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тюменская область
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происшествия, полиция, тюменская область, тобольск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), торговые центры, россия
19:22 22.12.2021
 
В Тобольске задержали мужчину, который прятал под елкой в ТЦ краденую обувь

Полиция Тобольска задержала мужчину, который прятал под елкой в ТЦ краденую обувь и парфюм

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТЮМЕНЬ, 22 дек - РИА Новости. Житель Тобольска незаметно вынес сначала из магазина, а потом из торгового центра 10 пар обуви и два флакона парфюма, перед этим коробки с обувью он спрятал под новогоднюю елку в ТЦ, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
"Задержан житель Тобольска, который украл из магазина 10 пар обуви и припрятал их под новогодней ёлкой. В полицию с заявлением о краже обратился представитель обувного магазина, расположенного в торговом центре. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей", - сообщили в полиции.
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Представитель магазина сообщил в полицию, что по дороге в магазин ему встретился молодой человек с большой стопкой коробок из-под обуви, на рабочем месте он обнаружил пропажу 10 пар мокасин, кед, кроссовок. Продавцы пояснили, что никто столько не покупал, а охранник сообщил, что такой товар из ТЦ не выносили. Подозреваемого удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.
Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый 29-летний мужчина, который уже является фигурантом трёх уголовных дел о кражах. Совершить очередное преступление ему не составило труда: в павильоне продавцы на него не обратили внимания, он составил коробки с обувью друг на друга, вынес их из магазина и спрятал под новогодней ёлкой в торговом центре. Позже вернулся за украденным, переложил обувь из упаковок в свой рюкзак и покинул ТЦ, перед этим украв в другом магазине два флакона парфюма.
Подозреваемый задержан, он признался в краже, пояснив, что похищенную обувь продал на вещевом рынке за 10 тысяч рублей.
Отделом дознания МО МВД России "Тобольский" возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", сообщили в пресс-службе областной полиции.
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