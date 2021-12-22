https://ria.ru/20211222/obstanovka-1764967812.html

Шойгу заявил о сложной военно-политической обстановке в 2021 году

Шойгу заявил о сложной военно-политической обстановке в 2021 году - РИА Новости, 22.12.2021

Шойгу заявил о сложной военно-политической обстановке в 2021 году

Военно-политическая обстановка в 2021 году была сложной из-за активности НАТО вблизи границ России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:23

2021-12-22T18:23

2021-12-22T18:23

безопасность

сергей шойгу

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Военно-политическая обстановка в 2021 году была сложной из-за активности НАТО вблизи границ России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду."В уходящем году сохранялась сложная военно-политическая обстановка, росла активность НАТО у российских границ, продолжала деградировать система контроля над вооружениями, усиливалась террористическая угроза", - сказал Шойгу на пленарном заседании общественного совета при министерстве обороны РФ.По его словам, "все эти вызовы усугубляла пандемия коронавируса".

https://ria.ru/20211020/nato-1755377110.html

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безопасность, сергей шойгу, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия