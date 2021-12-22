https://ria.ru/20211222/obstanovka-1764967812.html
Шойгу заявил о сложной военно-политической обстановке в 2021 году
Шойгу заявил о сложной военно-политической обстановке в 2021 году - РИА Новости, 22.12.2021
Шойгу заявил о сложной военно-политической обстановке в 2021 году
Военно-политическая обстановка в 2021 году была сложной из-за активности НАТО вблизи границ России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:23
2021-12-22T18:23
2021-12-22T18:23
безопасность
сергей шойгу
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Военно-политическая обстановка в 2021 году была сложной из-за активности НАТО вблизи границ России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду."В уходящем году сохранялась сложная военно-политическая обстановка, росла активность НАТО у российских границ, продолжала деградировать система контроля над вооружениями, усиливалась террористическая угроза", - сказал Шойгу на пленарном заседании общественного совета при министерстве обороны РФ.По его словам, "все эти вызовы усугубляла пандемия коронавируса".
https://ria.ru/20211020/nato-1755377110.html
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безопасность, сергей шойгу, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Шойгу заявил о сложной военно-политической обстановке в 2021 году
Министр обороны Шойгу: военно-политическая обстановка в 2021 году была сложной из-за НАТО