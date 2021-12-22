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Героев воронежского ролика с привязанным к машине снегокатом оштрафовали
Героев воронежского ролика с привязанным к машине снегокатом оштрафовали - РИА Новости, 22.12.2021
Героев воронежского ролика с привязанным к машине снегокатом оштрафовали
Полиция нашла и привлекла к административной ответственности героев видео из Воронежа, где машина по трассе на скорости около 90 километров в час везет снегокат РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:03
2021-12-22T11:03
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 22 дек - РИА Новости. Полиция нашла и привлекла к административной ответственности героев видео из Воронежа, где машина по трассе на скорости около 90 километров в час везет снегокат с мужчиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Видео экстремальной езды появилось во вторник воронежских Telegram-каналах. В коротком ролике, снятом из салона машины, автор показывает, что его автомобиль разогнался до 90 километров час, а справа за едущей на такой же скорости машине привязан снегокат, на котором сидит молодой человек. Полиция начала проверку."Сотрудники ДПС установили, что 20 декабря в 22.45 часов на 7-м километре автодороги "Обход города Воронежа" (в районе ТРЦ "Град") 23-летний воронежец, управляя автомобилем Toyota RAV4, перевозил на гибкой сцепке на снегокате своего 29-летнего друга. Водитель за нарушение правил перевозки людей привлечен к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 1000 рублей", - сказала собеседница агентства.По словам Куликовой, к административной ответственности также привлечен и его друг, который оштрафован на 800 рублей.Она добавила, что сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют воронежцам отказаться от катания на снегокатах, тюбингах и прочих приспособлениях, прикрепленных к автомобилям, поскольку такое развлечение опасно для жизни.
https://ria.ru/20211221/snegokat-1764659876.html
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происшествия, воронеж
11:03 22.12.2021
 
Героев воронежского ролика с привязанным к машине снегокатом оштрафовали

Героев воронежского ролика со снегокатом, привязанным к мчащейся машине, оштрафовали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 22 дек - РИА Новости. Полиция нашла и привлекла к административной ответственности героев видео из Воронежа, где машина по трассе на скорости около 90 километров в час везет снегокат с мужчиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
Видео экстремальной езды появилось во вторник воронежских Telegram-каналах. В коротком ролике, снятом из салона машины, автор показывает, что его автомобиль разогнался до 90 километров час, а справа за едущей на такой же скорости машине привязан снегокат, на котором сидит молодой человек. Полиция начала проверку.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 10:36
В Воронеже проверяют видео с привязанным к мчащейся машине снегокатом
"Сотрудники ДПС установили, что 20 декабря в 22.45 часов на 7-м километре автодороги "Обход города Воронежа" (в районе ТРЦ "Град") 23-летний воронежец, управляя автомобилем Toyota RAV4, перевозил на гибкой сцепке на снегокате своего 29-летнего друга. Водитель за нарушение правил перевозки людей привлечен к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 1000 рублей", - сказала собеседница агентства.
По словам Куликовой, к административной ответственности также привлечен и его друг, который оштрафован на 800 рублей.
"В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель за последний год более 30 раз нарушал правила дорожного движения, основной вид – превышение скоростного режима. Оба участника инцидента признали свою вину в совершении противоправного деяния", - сообщила Куликова.
Она добавила, что сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют воронежцам отказаться от катания на снегокатах, тюбингах и прочих приспособлениях, прикрепленных к автомобилям, поскольку такое развлечение опасно для жизни.
 
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