https://ria.ru/20211222/neadekvat-1764827450.html

Как вычислить на дороге водителя-неадеквата

Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель - РИА Новости, 22.12.2021

Как вычислить на дороге водителя-неадеквата

Неадекватный водитель на дороге резко ускоряется и так же резко тормозит, не соблюдает дистанцию и может без предупреждения перестроится на соседнюю линию,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T02:17

2021-12-22T02:17

2021-12-22T02:17

авто

егор васильев

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Неадекватный водитель на дороге резко ускоряется и так же резко тормозит, не соблюдает дистанцию и может без предупреждения перестроится на соседнюю линию, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Васильев также советует держаться подальше от водителей, которые во время езды пользуются мобильным телефоном и "могут настолько отрываться от реальности, что пропустят поворот, а потом, несмотря ни на что, все-таки постараются в него попасть".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, егор васильев