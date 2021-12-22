https://ria.ru/20211222/neadekvat-1764827450.html
Как вычислить на дороге водителя-неадеквата
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель - РИА Новости, 22.12.2021
Как вычислить на дороге водителя-неадеквата
Неадекватный водитель на дороге резко ускоряется и так же резко тормозит, не соблюдает дистанцию и может без предупреждения перестроится на соседнюю линию,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T02:17
2021-12-22T02:17
2021-12-22T02:17
авто
егор васильев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Неадекватный водитель на дороге резко ускоряется и так же резко тормозит, не соблюдает дистанцию и может без предупреждения перестроится на соседнюю линию, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Васильев также советует держаться подальше от водителей, которые во время езды пользуются мобильным телефоном и "могут настолько отрываться от реальности, что пропустят поворот, а потом, несмотря ни на что, все-таки постараются в него попасть".
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авто, егор васильев
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
Автоэксперт Васильев заявил, что неадекватного водителя можно вычислить по стилю езды