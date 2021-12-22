https://ria.ru/20211222/nato-1764950599.html

Россия запустила тектонический сдвиг сил в Европе

В Хорватии рассказали, как Россия начала тектонический сдвиг сил в Европе - РИА Новости, 22.12.2021

Россия запустила тектонический сдвиг сил в Европе

Потребовав от НАТО однозначных гарантий безопасности, Россия запустила "тектонический сдвиг" сил на Западе, перейдя от вечной обороны к дипломатическому... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:04

2021-12-22T17:04

2021-12-22T17:04

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Потребовав от НАТО однозначных гарантий безопасности, Россия запустила "тектонический сдвиг" сил на Западе, перейдя от вечной обороны к дипломатическому наступлению, пишет хорватское издание Geopolitika.news.Автор статьи Зоран Метер уверен, что Москва не блефует, когда заявляет о правах на безопасность собственных границ, которые она намерена отстаивать всеми доступными методами."Теперь "игра" полностью изменилась, а коллективный Запад к такому не привык. Отсюда и очевидный разлад, а также противоречащие друг другу заявления западных руководителей, комментирующих российское предложение", — отметил журналист. По его словам, одна часть европейских стран (например, Польша и страны Прибалтики) настаивает на усиление конфронтации с Кремлем, а другая — на "стратегической паузе" для продолжения диалога.Метер также спрогнозировал дальнейшее развитие российско-американских отношений, заявив, что Белый дом не готов к полноценному конфликту с Россией."США находятся в весьма комфортном положении. Главное, о чем сейчас должен позаботиться Вашингтон, — собственная репутация, то есть ему нужно найти способ сохранить лицо в глазах мира, чтобы никому не показалось, что США идут на уступки России. Кроме того, ему необходимо избежать эскалации ситуации и военного конфликта с Россией, которого Вашингтон совершенно не хочет и никогда на него не пойдет", — высказался он.Также автор публикации утверждает, что мнение Соединенных Штатов в нынешней ситуации с Россией значит куда больше, чем высказывания Евросоюза, поскольку "брюссельские" решения все равно принимаются в Вашингтоне. Метер напомнил об опыте Европы к адаптации под самые разные политические условия."Европейским элитам точно нет равных в прагматизме, "плясках под дудочку" и историческом заигрывании с разными, даже самыми жуткими идеологиями, и они умеют приспосабливаться, а еще лучше они умеют преподносить это как свой успех", — подытожил он.На прошлой неделе российский МИД опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, в который включили положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211222/voyna-1764926756.html

https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764874131.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/putin-1764800557.html

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в мире, сша, евросоюз, нато, прибалтика, россия