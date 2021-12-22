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Зампред заксобрания Красноярского края Натаров задержан, заявил Жириновский
Зампред заксобрания Красноярского края Натаров задержан, заявил Жириновский - РИА Новости, 22.12.2021
Зампред заксобрания Красноярского края Натаров задержан, заявил Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду заявил, что экс-депутат ГД от партии зампред заксобрания Красноярского края Сергей... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:37
2021-12-22T11:09
красноярский край
госдума рф
происшествия
владимир жириновский
лдпр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду заявил, что экс-депутат ГД от партии зампред заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан.Ранее о задержании Натарова РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах, по его словам, это произошло во вторник."У нас сын Натарова в тюрьме, вчера отца арестовали", - сообщил Жириновский.По информации источника РИА Новости, задержание Натарова-старшего связано с делом его сына Антона, которого задержали в 2019 году по делу о мошенничестве. Источник также сообщил о задержании еще трех человек по делу и решении суда о домашнем аресте в отношении Натарова-младшего. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда СМИ региона.Ранее в ведомстве сообщили, что участники группы похитили крупную сумму средств компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров на оказание информационных, рекламных и иных услуг, которые в действительности не исполнялись. В управлении на транспорте МВД России сообщили, что речь идет о четырех миллионах рублей. В конце февраля 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате. В середине марта фигуранты уголовного дела задержаны.
https://ria.ru/20211222/rassledovanie-1764856267.html
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красноярский край, госдума рф, происшествия, владимир жириновский, лдпр
10:37 22.12.2021 (обновлено: 11:09 22.12.2021)
 
Зампред заксобрания Красноярского края Натаров задержан, заявил Жириновский

Лидер ЛДПР Жириновский: зампред заксобрания Красноярского края Натаров находится в тюрьме

© Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров
Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду заявил, что экс-депутат ГД от партии зампред заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан.
Ранее о задержании Натарова РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах, по его словам, это произошло во вторник.
"У нас сын Натарова в тюрьме, вчера отца арестовали", - сообщил Жириновский.
По информации источника РИА Новости, задержание Натарова-старшего связано с делом его сына Антона, которого задержали в 2019 году по делу о мошенничестве. Источник также сообщил о задержании еще трех человек по делу и решении суда о домашнем аресте в отношении Натарова-младшего. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.
В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда СМИ региона.
Ранее в ведомстве сообщили, что участники группы похитили крупную сумму средств компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров на оказание информационных, рекламных и иных услуг, которые в действительности не исполнялись. В управлении на транспорте МВД России сообщили, что речь идет о четырех миллионах рублей. В конце февраля 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате. В середине марта фигуранты уголовного дела задержаны.
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Красноярский крайГосдума РФПроисшествияВладимир ЖириновскийЛДПР
 
 
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