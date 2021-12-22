https://ria.ru/20211222/natarov-1764851169.html

Зампред заксобрания Красноярского края Натаров задержан, заявил Жириновский

Зампред заксобрания Красноярского края Натаров задержан, заявил Жириновский - РИА Новости, 22.12.2021

Зампред заксобрания Красноярского края Натаров задержан, заявил Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду заявил, что экс-депутат ГД от партии зампред заксобрания Красноярского края Сергей... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:37

2021-12-22T10:37

2021-12-22T11:09

красноярский край

госдума рф

происшествия

владимир жириновский

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764840902_0:66:1500:910_1920x0_80_0_0_fa321922056ea4df37fabdd42d2371f7.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду заявил, что экс-депутат ГД от партии зампред заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан.Ранее о задержании Натарова РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах, по его словам, это произошло во вторник."У нас сын Натарова в тюрьме, вчера отца арестовали", - сообщил Жириновский.По информации источника РИА Новости, задержание Натарова-старшего связано с делом его сына Антона, которого задержали в 2019 году по делу о мошенничестве. Источник также сообщил о задержании еще трех человек по делу и решении суда о домашнем аресте в отношении Натарова-младшего. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда СМИ региона.Ранее в ведомстве сообщили, что участники группы похитили крупную сумму средств компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров на оказание информационных, рекламных и иных услуг, которые в действительности не исполнялись. В управлении на транспорте МВД России сообщили, что речь идет о четырех миллионах рублей. В конце февраля 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате. В середине марта фигуранты уголовного дела задержаны.

https://ria.ru/20211222/rassledovanie-1764856267.html

https://ria.ru/20211222/proverki-1764841360.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, госдума рф, происшествия, владимир жириновский, лдпр