10:37 22.12.2021 (обновлено: 11:09 22.12.2021)
Зампред заксобрания Красноярского края Натаров задержан, заявил Жириновский
Лидер ЛДПР Жириновский: зампред заксобрания Красноярского края Натаров находится в тюрьме
© Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду заявил, что экс-депутат ГД от партии зампред заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан.
Ранее о задержании Натарова РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах, по его словам, это произошло во вторник.
"У нас сын Натарова в тюрьме, вчера отца арестовали", - сообщил Жириновский.
По информации источника РИА Новости, задержание Натарова-старшего связано с делом его сына Антона, которого задержали в 2019 году по делу о мошенничестве. Источник также сообщил о задержании еще трех человек по делу и решении суда о домашнем аресте в отношении Натарова-младшего. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.
В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда СМИ региона.
Ранее в ведомстве сообщили, что участники группы похитили крупную сумму средств компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров на оказание информационных, рекламных и иных услуг, которые в действительности не исполнялись. В управлении на транспорте МВД России сообщили, что речь идет о четырех миллионах рублей. В конце февраля 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате. В середине марта фигуранты уголовного дела задержаны.