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Милиция проводит проверку после нападения на журналистов в Сухуме
Милиция проводит проверку после нападения на журналистов в Сухуме - РИА Новости, 22.12.2021
Милиция проводит проверку после нападения на журналистов в Сухуме
Правоохранительные органы Абхазии проводят проверку по факту нападения представителей оппозиции на съемочную группу Абхазского государственного телевидения в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T22:47
2021-12-22T23:18
в мире
сухум
абхазия
александр анкваб
адгур ардзинба
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СУХУМ, 22 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы Абхазии проводят проверку по факту нападения представителей оппозиции на съемочную группу Абхазского государственного телевидения в Сухуме, сообщила РИА Новости в среду генеральный директор АГТРК Ирина Агрба.Съемочная группа Абхазского телевидения пострадала во вторник во время попытки представителей оппозиции прорваться к зданию парламента республики. Водителю и оператору были нанесены телесные повреждения, корреспонденту удалось увернуться от удара. У одного из операторов вырвали из рук видеокамеру, которая впоследствии вышла из строя."Следствие уже занимается этим инцидентом. Началась проверка. Пострадала наша техника. Для нас это ущерб, но, помимо этого, нас волнует другая сторона. Как мы будем работать, если будет оказываться такое препятствие для наших сотрудников", - сказала Агрба.По ее словам, журналисты выполняли свои прямые профессиональные обязанности и никого не провоцировали."Они просто выполняли свою работу. У нас (на АГТРК - прим.) нет журналистов, которые занимаются провокациями. И с их стороны не было каких-то провокационных действий. Понятно, что материал, который они снимали, мог представлять определённую опасность для криминального элемента, который участвовал в этих беспорядках. Видать, поэтому такое раздражение вызвала работа наших сотрудников", - отметила гендиректор АГТРК.Союз журналистов Абхазии уже выразил решительный протест в связи с нападением сторонников оппозиции на съемочную группу Абхазского государственного телевидения, выразив надежду, что данный инцидент будет расследован тщательным образом и виновные понесут заслуженное наказание.Оппозиция в количестве около 500 человек собралась во вторник в центре Сухума, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. Позднее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума.Поздно вечером во вторник лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба отправился в парламент на переговоры с президентом Асланом Бжанией, подробности не уточнялись. Встреча с Ардзинбой, в которой, по данным администрации абхазского лидера, принимали участие премьер Александр Анкваб и вице-президент Бадра Гунба, длилась около часа. И после того как лидеры оппозиции зачитали резолюцию, митингующие стали расходиться. В резолюции оппозиция потребовала инициировать законную процедуру отстранения президента от власти через парламент, заморозить все его энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы на период действия процедуры отрешения от власти, внести изменения в конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов в парламент, а также упразднить должность премьера. Помимо этого, оппозиция потребовала внести в конституцию пункт об обязательном утверждении парламентом членов правительства, а также продления полномочий шестого действующего созыва парламента на один год.
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в мире, сухум, абхазия, александр анкваб, адгур ардзинба
22:47 22.12.2021 (обновлено: 23:18 22.12.2021)
 
Милиция проводит проверку после нападения на журналистов в Сухуме

Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на журналистов в Сухуме

© РИА НовостиАкция оппозиции в Сухуме с требованием отставки главы МВД Абхазии
Акция оппозиции в Сухуме с требованием отставки главы МВД Абхазии
© РИА Новости
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СУХУМ, 22 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы Абхазии проводят проверку по факту нападения представителей оппозиции на съемочную группу Абхазского государственного телевидения в Сухуме, сообщила РИА Новости в среду генеральный директор АГТРК Ирина Агрба.
Съемочная группа Абхазского телевидения пострадала во вторник во время попытки представителей оппозиции прорваться к зданию парламента республики. Водителю и оператору были нанесены телесные повреждения, корреспонденту удалось увернуться от удара. У одного из операторов вырвали из рук видеокамеру, которая впоследствии вышла из строя.
"Следствие уже занимается этим инцидентом. Началась проверка. Пострадала наша техника. Для нас это ущерб, но, помимо этого, нас волнует другая сторона. Как мы будем работать, если будет оказываться такое препятствие для наших сотрудников", - сказала Агрба.
По ее словам, журналисты выполняли свои прямые профессиональные обязанности и никого не провоцировали.
"Они просто выполняли свою работу. У нас (на АГТРК - прим.) нет журналистов, которые занимаются провокациями. И с их стороны не было каких-то провокационных действий. Понятно, что материал, который они снимали, мог представлять определённую опасность для криминального элемента, который участвовал в этих беспорядках. Видать, поэтому такое раздражение вызвала работа наших сотрудников", - отметила гендиректор АГТРК.
Союз журналистов Абхазии уже выразил решительный протест в связи с нападением сторонников оппозиции на съемочную группу Абхазского государственного телевидения, выразив надежду, что данный инцидент будет расследован тщательным образом и виновные понесут заслуженное наказание.
Оппозиция в количестве около 500 человек собралась во вторник в центре Сухума, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. Позднее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума.
Поздно вечером во вторник лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба отправился в парламент на переговоры с президентом Асланом Бжанией, подробности не уточнялись. Встреча с Ардзинбой, в которой, по данным администрации абхазского лидера, принимали участие премьер Александр Анкваб и вице-президент Бадра Гунба, длилась около часа. И после того как лидеры оппозиции зачитали резолюцию, митингующие стали расходиться. В резолюции оппозиция потребовала инициировать законную процедуру отстранения президента от власти через парламент, заморозить все его энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы на период действия процедуры отрешения от власти, внести изменения в конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов в парламент, а также упразднить должность премьера. Помимо этого, оппозиция потребовала внести в конституцию пункт об обязательном утверждении парламентом членов правительства, а также продления полномочий шестого действующего созыва парламента на один год.

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В миреСухумАбхазияАлександр АнквабАдгур Ардзинба
 
 
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