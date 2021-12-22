Эксперт призвал ужесточить миграционное законодательство
Эксперт Жданов призвал ужесточить наказания за преступления в сфере незаконной миграции
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В России нужно ужесточить наказание за тяжкие преступления в сфере незаконной миграции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"Нам необходимо ужесточить уголовную ответственность за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконной миграцией. Нужно наращивать внедрение инновационных инструментов и средств социальной инженерии в оперативно-разыскную деятельность оперативных подразделений МВД и ФСБ России", - сказал Жданов.
По его словам, общее количество незаконных мигрантов в России варьируется в пределах 2,5–10 миллионов человек.
"Нужны модернизация и ужесточение миграционного законодательства с целью упорядочения правовых положений, в первую очередь касающихся электронного контроля за мигрантами, с учётом возможностей новейших информационных технологий, инструментов биометрической идентификации мигрантов (в частности, сокращение сроков рассмотрения законопроекта МВД России от 1 марта 2021 года "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", планируемого к введению в действие в 2024 году)", - добавил Жданов.