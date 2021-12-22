https://ria.ru/20211222/nakazanie-1764834097.html

Эксперт призвал ужесточить миграционное законодательство

Эксперт призвал ужесточить миграционное законодательство - РИА Новости, 22.12.2021

Эксперт призвал ужесточить миграционное законодательство

В России нужно ужесточить наказание за тяжкие преступления в сфере незаконной миграции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской секции... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T06:35

2021-12-22T06:35

2021-12-22T06:35

общество

россия

юрий жданов

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В России нужно ужесточить наказание за тяжкие преступления в сфере незаконной миграции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, общее количество незаконных мигрантов в России варьируется в пределах 2,5–10 миллионов человек."Нужны модернизация и ужесточение миграционного законодательства с целью упорядочения правовых положений, в первую очередь касающихся электронного контроля за мигрантами, с учётом возможностей новейших информационных технологий, инструментов биометрической идентификации мигрантов (в частности, сокращение сроков рассмотрения законопроекта МВД России от 1 марта 2021 года "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", планируемого к введению в действие в 2024 году)", - добавил Жданов.

https://ria.ru/20211222/kvotirovanie-1764832965.html

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общество, россия, юрий жданов