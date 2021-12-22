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В Мьянме при сходе оползня пропали без вести около ста человек
В Мьянме при сходе оползня пропали без вести около ста человек - РИА Новости, 22.12.2021
В Мьянме при сходе оползня пропали без вести около ста человек
Около 100 человек пропали без вести в результате схода оползня в карьере по добыче нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин в Мьянме, десять человек могли... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T08:03
2021-12-22T08:13
в мире
мьянма
китай
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Около 100 человек пропали без вести в результате схода оползня в карьере по добыче нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин в Мьянме, десять человек могли погибнуть, сообщает местное издание Irrawaddy."Более 100 подрядчиков и старателей пропали без вести после оползня в районе Пхакан штата Качин в среду... Предполагается, что по меньшей мере 10 человек погибли", - отмечает издание.Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая.Администрация карьеров, в которых работает тяжелая техника, допускает к работе также и индивидуальных старателей, часто селящихся прямо на отвалах карьера, в которых они ищут камни, пропущенные техникой. При оползнях на отвалах карьеров чаще всего гибнут именно индивидуальные старатели.
https://ria.ru/20211219/opolzen-1764426924.html
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мьянма
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в мире, мьянма, китай
08:03 22.12.2021 (обновлено: 08:13 22.12.2021)
 
В Мьянме при сходе оползня пропали без вести около ста человек

В Мьянме при сходе оползня в районе добычи нефрита пропали без вести около ста человек

© AP PhotoПолицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Около 100 человек пропали без вести в результате схода оползня в карьере по добыче нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин в Мьянме, десять человек могли погибнуть, сообщает местное издание Irrawaddy.
"Более 100 подрядчиков и старателей пропали без вести после оползня в районе Пхакан штата Качин в среду... Предполагается, что по меньшей мере 10 человек погибли", - отмечает издание.
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Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая.
Администрация карьеров, в которых работает тяжелая техника, допускает к работе также и индивидуальных старателей, часто селящихся прямо на отвалах карьера, в которых они ищут камни, пропущенные техникой. При оползнях на отвалах карьеров чаще всего гибнут именно индивидуальные старатели.
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