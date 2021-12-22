https://ria.ru/20211222/myanma-1764836587.html

В Мьянме при сходе оползня пропали без вести около ста человек

В Мьянме при сходе оползня пропали без вести около ста человек - РИА Новости, 22.12.2021

В Мьянме при сходе оползня пропали без вести около ста человек

Около 100 человек пропали без вести в результате схода оползня в карьере по добыче нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин в Мьянме, десять человек могли... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T08:03

2021-12-22T08:03

2021-12-22T08:13

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мьянма

китай

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Около 100 человек пропали без вести в результате схода оползня в карьере по добыче нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин в Мьянме, десять человек могли погибнуть, сообщает местное издание Irrawaddy."Более 100 подрядчиков и старателей пропали без вести после оползня в районе Пхакан штата Качин в среду... Предполагается, что по меньшей мере 10 человек погибли", - отмечает издание.Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая.Администрация карьеров, в которых работает тяжелая техника, допускает к работе также и индивидуальных старателей, часто селящихся прямо на отвалах карьера, в которых они ищут камни, пропущенные техникой. При оползнях на отвалах карьеров чаще всего гибнут именно индивидуальные старатели.

https://ria.ru/20211219/opolzen-1764426924.html

https://ria.ru/20211105/indoneziya-1757774186.html

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в мире, мьянма, китай