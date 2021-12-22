https://ria.ru/20211222/muzyka-1764886876.html

Аудиовизуальный альбом "Музыка Приволжья" появится в ПФО

Аудиовизуальный альбом "Музыка Приволжья" появится в ПФО - РИА Новости, 22.12.2021

Аудиовизуальный альбом "Музыка Приволжья" появится в ПФО

Проект "Музыка Приволжья" реализуется в Приволжском федеральном округе (ПФО), в рамках него будет создан альбом из композиций, передающих аудиовизуальный облик... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:59

2021-12-22T12:59

2021-12-22T12:59

общество

самарская область

новости культуры

россия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151875/03/1518750358_0:0:4392:2472_1920x0_80_0_0_f2d6720f2323ae8ae4396715534d810a.jpg

САМАРА, 22 дек – РИА Новости. Проект "Музыка Приволжья" реализуется в Приволжском федеральном округе (ПФО), в рамках него будет создан альбом из композиций, передающих аудиовизуальный облик регионов округа, сообщает пресс-служба правительства Самарской области."Аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе совместно с Роскартографией реализуют масштабный проект "Музыка Приволжья". На региональных телеканалах, а также в социальных сетях в рамках проекта появились тизеры – фрагменты композиции, передающие аудиовизуальный облик того или иного региона", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в течение недели с 20 по 26 декабря жители Самарской области и других регионов ПФО смогут познакомиться с музыкой природы своего края. "А 27 декабря 2021 года состоится премьера: во всех регионах Приволжского федерального округа зазвучит единая "Музыка Приволжья". Всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно будет увидеть и услышать на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО", - сказано в релизе.Отмечается, что ПФО стал первым округом в России, где создали свою уникальную мелодию. В основу аудиовизуального альбома легли преобразованные значения высот различных географических объектов регионов ПФО в звуковые колебания, превращенные в 14 отдельных композиций, которые впоследствии и станут единым музыкальным произведением.

https://ria.ru/20211221/proizvodstvo-1764775445.html

https://ria.ru/20211221/itogi-1764660610.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, самарская область, новости культуры, россия, культура