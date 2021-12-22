Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/muzyka-1764886876.html
Аудиовизуальный альбом "Музыка Приволжья" появится в ПФО
Аудиовизуальный альбом "Музыка Приволжья" появится в ПФО - РИА Новости, 22.12.2021
Аудиовизуальный альбом "Музыка Приволжья" появится в ПФО
Проект "Музыка Приволжья" реализуется в Приволжском федеральном округе (ПФО), в рамках него будет создан альбом из композиций, передающих аудиовизуальный облик... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:59
2021-12-22T12:59
общество
самарская область
новости культуры
россия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151875/03/1518750358_0:0:4392:2472_1920x0_80_0_0_f2d6720f2323ae8ae4396715534d810a.jpg
САМАРА, 22 дек – РИА Новости. Проект "Музыка Приволжья" реализуется в Приволжском федеральном округе (ПФО), в рамках него будет создан альбом из композиций, передающих аудиовизуальный облик регионов округа, сообщает пресс-служба правительства Самарской области."Аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе совместно с Роскартографией реализуют масштабный проект "Музыка Приволжья". На региональных телеканалах, а также в социальных сетях в рамках проекта появились тизеры – фрагменты композиции, передающие аудиовизуальный облик того или иного региона", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в течение недели с 20 по 26 декабря жители Самарской области и других регионов ПФО смогут познакомиться с музыкой природы своего края. "А 27 декабря 2021 года состоится премьера: во всех регионах Приволжского федерального округа зазвучит единая "Музыка Приволжья". Всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно будет увидеть и услышать на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО", - сказано в релизе.Отмечается, что ПФО стал первым округом в России, где создали свою уникальную мелодию. В основу аудиовизуального альбома легли преобразованные значения высот различных географических объектов регионов ПФО в звуковые колебания, превращенные в 14 отдельных композиций, которые впоследствии и станут единым музыкальным произведением.
https://ria.ru/20211221/proizvodstvo-1764775445.html
https://ria.ru/20211221/itogi-1764660610.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151875/03/1518750358_591:0:4174:2687_1920x0_80_0_0_ab3a99540cb4f0fce95e91267989e0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, самарская область, новости культуры, россия, культура
12:59 22.12.2021
 
Аудиовизуальный альбом "Музыка Приволжья" появится в ПФО

Аудиовизуальный альбом "Музыка Приволжья" появится в ПФО

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
САМАРА, 22 дек – РИА Новости. Проект "Музыка Приволжья" реализуется в Приволжском федеральном округе (ПФО), в рамках него будет создан альбом из композиций, передающих аудиовизуальный облик регионов округа, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
"Аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе совместно с Роскартографией реализуют масштабный проект "Музыка Приволжья". На региональных телеканалах, а также в социальных сетях в рамках проекта появились тизеры – фрагменты композиции, передающие аудиовизуальный облик того или иного региона", - говорится в сообщении.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в запуске нового производства компрессоров газотурбинных двигателей на ОДК-Кузнецов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 17:13
Азаров поучаствовал в запуске нового производства на "ОДК-Кузнецов"
По данным пресс-службы, в течение недели с 20 по 26 декабря жители Самарской области и других регионов ПФО смогут познакомиться с музыкой природы своего края. "А 27 декабря 2021 года состоится премьера: во всех регионах Приволжского федерального округа зазвучит единая "Музыка Приволжья". Всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно будет увидеть и услышать на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО", - сказано в релизе.
Отмечается, что ПФО стал первым округом в России, где создали свою уникальную мелодию. В основу аудиовизуального альбома легли преобразованные значения высот различных географических объектов регионов ПФО в звуковые колебания, превращенные в 14 отдельных композиций, которые впоследствии и станут единым музыкальным произведением.
Итоги акции Народное признание в Самарской области
Вчера, 10:40
В Самарской области подвели итоги общественной акции "Народное признание"
 
ОбществоСамарская областьНовости культурыРоссияКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния
Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР