Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211222/moskva-1765334854.html
Свыше 1,4 тысяч аварийных бригад работают в режиме готовности в Москве
Свыше 1,4 тысяч аварийных бригад работают в режиме готовности в Москве - РИА Новости, 24.12.2021
Свыше 1,4 тысяч аварийных бригад работают в режиме готовности в Москве
Свыше 1,4 тысячи аварийных бригад готовы реагировать на внештатные ситуации из-за морозов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-22T14:59
2021-12-24T14:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593326053_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff05cc890fbe444547076d04600106b4.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи аварийных бригад готовы реагировать на внештатные ситуации из-за морозов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Сегодня столицу ждет очередная холодная ночь – в этот раз столбики термометров опустятся до минус 21. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы свыше 1,4 тысяч аварийных бригад", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20211221/moek-1764766705.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593326053_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6afea2b2fb01702ef94030270a2c805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, жкх
14:59 22.12.2021 (обновлено: 14:14 24.12.2021)
 

Свыше 1,4 тысяч аварийных бригад работают в режиме готовности в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники муниципальных служб чистят снег на одной из улиц в Москве
Сотрудники муниципальных служб чистят снег на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи аварийных бригад готовы реагировать на внештатные ситуации из-за морозов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Сегодня столицу ждет очередная холодная ночь – в этот раз столбики термометров опустятся до минус 21. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы свыше 1,4 тысяч аварийных бригад", - говорится в сообщении.
Сотрудники МОЭК - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 16:35Москва Сегодня: мегаполис для жизни
МОЭК назвала лучших потребителей тепла в Москве за 2021 год
При этом отмечается, что температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:21Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве
21:09Смена кабмина позволит избежать энергетической катастрофы, заявили в Раде
21:02Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо
20:53Российский кутюрье стала официальным участником Недели моды в Париже
20:47Качиньский считает, что Германия хочет создать в ЕС "четвертый рейх"
20:46В епархии уточнили, когда рассмотрят дело о лишении Стремского сана
20:42Министр культуры вручила награды 24 деятелям культуры
20:34Симферопольского судью лишили полномочий после ДТП в Ялте
20:32Цена на газ в Европе опустилась ниже 1270 долларов за тысячу кубометров
20:22Создатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes
20:12В горах Крыма объявили опасность схода лавин
20:05СМИ: советник канцлера ФРГ и замглавы АП Козак договорились о переговорах
20:00В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета
20:00Российские католики и протестанты рассказали, как празднуют Рождество
19:59Das Erste: немецкое правительство приближается к расколу из-за России
19:52МИД вызвал представителя посольства Японии из-за выставки о Курилах
19:51Глава Минюста присоединился к акции "Елка желаний"
19:49Пашинян заявил, что встреча с Эрдоганом зависит от спецпредставителей
19:47МИД назвал учения Японии и США вблизи границ России потенциальной угрозой
19:46При пожаре в частном доме в Вологодской области погибли двое детей
Лента новостейМолния
Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничествеСмена кабмина позволит избежать энергетической катастрофы, заявили в РадеПашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надоРоссийский кутюрье стала официальным участником Недели моды в ПарижеКачиньский считает, что Германия хочет создать в ЕС "четвертый рейх"В епархии уточнили, когда рассмотрят дело о лишении Стремского санаМинистр культуры вручила награды 24 деятелям культурыСимферопольского судью лишили полномочий после ДТП в ЯлтеЦена на газ в Европе опустилась ниже 1270 долларов за тысячу кубометровСоздатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров ForbesВ горах Крыма объявили опасность схода лавинСМИ: советник канцлера ФРГ и замглавы АП Козак договорились о переговорахВ Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полетаРоссийские католики и протестанты рассказали, как празднуют РождествоDas Erste: немецкое правительство приближается к расколу из-за РоссииМИД вызвал представителя посольства Японии из-за выставки о КурилахГлава Минюста присоединился к акции "Елка желаний"Пашинян заявил, что встреча с Эрдоганом зависит от спецпредставителейМИД назвал учения Японии и США вблизи границ России потенциальной угрозойПри пожаре в частном доме в Вологодской области погибли двое детей