https://ria.ru/20211222/moskva-1765334854.html

Свыше 1,4 тысяч аварийных бригад работают в режиме готовности в Москве

Свыше 1,4 тысяч аварийных бригад работают в режиме готовности в Москве - РИА Новости, 24.12.2021

Свыше 1,4 тысяч аварийных бригад работают в режиме готовности в Москве

Свыше 1,4 тысячи аварийных бригад готовы реагировать на внештатные ситуации из-за морозов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-22T14:59

2021-12-22T14:59

2021-12-24T14:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

жкх

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи аварийных бригад готовы реагировать на внештатные ситуации из-за морозов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Сегодня столицу ждет очередная холодная ночь – в этот раз столбики термометров опустятся до минус 21. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы свыше 1,4 тысяч аварийных бригад", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211221/moek-1764766705.html

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2021

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