https://ria.ru/20211222/moskva-1764842020.html

В Москве для туристов открылся четвертый информационный центр

В Москве для туристов открылся четвертый информационный центр - РИА Новости, 22.12.2021

В Москве для туристов открылся четвертый информационный центр

Четвертый информационный центр для туристов открылся в Москве в аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мостуризма. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:56

2021-12-22T11:56

2021-12-22T11:56

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Четвертый информационный центр для туристов открылся в Москве в аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мостуризма."Новый туристско-информационный центр появился на первом этаже — в зоне прилета терминала А. Это брендированная информационная стойка с надписью Discover Moscow. Tourist Centre", — рассказали в пресс-службе.Он будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерывов, выходных и праздников.В столице уже три подобных объекта: флагманский ТИЦ в парке Зарядье, на Белорусском вокзале и в Терминале 1 аэропорта Домодедово."Сотрудники инфоцентра — опытные экскурсоводы. Они консультируют и отвечают на все возникающие у туристов вопросы на русском и иностранных языках, помогают составить индивидуальный маршрут по городу, а также знакомят всех желающих с возможностями цифрового турсервиса RUSSPASS", — рассказали в пресс-службе.При желании гости города смогут получить необходимую информацию в ТИЦ самостоятельно: для этого на стойке установлена сенсорная панель. С ее помощью можно найти главные достопримечательности, их адрес и режим работы, вывести на экран интерактивную карту различных культурных, образовательных и гастрономических маршрутов.Любой желающий может бесплатно взять карту Москвы в удобных форматах: в виде листа А3 и карманную складную. Кроме того, туристам предложат брошюры-путеводители — "Москва: что посмотреть".

https://ria.ru/20211215/dolgov-1763608690.html

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