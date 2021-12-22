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Туризм
https://ria.ru/20211222/moskva-1764842020.html
В Москве для туристов открылся четвертый информационный центр
В Москве для туристов открылся четвертый информационный центр - РИА Новости, 22.12.2021
В Москве для туристов открылся четвертый информационный центр
Четвертый информационный центр для туристов открылся в Москве в аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мостуризма. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:56
2021-12-22T11:56
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Четвертый информационный центр для туристов открылся в Москве в аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мостуризма."Новый туристско-информационный центр появился на первом этаже — в зоне прилета терминала А. Это брендированная информационная стойка с надписью Discover Moscow. Tourist Centre", — рассказали в пресс-службе.Он будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерывов, выходных и праздников.В столице уже три подобных объекта: флагманский ТИЦ в парке Зарядье, на Белорусском вокзале и в Терминале 1 аэропорта Домодедово."Сотрудники инфоцентра — опытные экскурсоводы. Они консультируют и отвечают на все возникающие у туристов вопросы на русском и иностранных языках, помогают составить индивидуальный маршрут по городу, а также знакомят всех желающих с возможностями цифрового турсервиса RUSSPASS", — рассказали в пресс-службе.При желании гости города смогут получить необходимую информацию в ТИЦ самостоятельно: для этого на стойке установлена сенсорная панель. С ее помощью можно найти главные достопримечательности, их адрес и режим работы, вывести на экран интерактивную карту различных культурных, образовательных и гастрономических маршрутов.Любой желающий может бесплатно взять карту Москвы в удобных форматах: в виде листа А3 и карманную складную. Кроме того, туристам предложат брошюры-путеводители — "Москва: что посмотреть".
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москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм, пассажиры, туризм, аэропорты, россия
11:56 22.12.2021
 
В Москве для туристов открылся четвертый информационный центр

В Москве в аэропорту Внуково для туристов открылся информационный центр

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Четвертый информационный центр для туристов открылся в Москве в аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мостуризма.
"Новый туристско-информационный центр появился на первом этаже — в зоне прилета терминала А. Это брендированная информационная стойка с надписью Discover Moscow. Tourist Centre", — рассказали в пресс-службе.
Он будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерывов, выходных и праздников.
В столице уже три подобных объекта: флагманский ТИЦ в парке Зарядье, на Белорусском вокзале и в Терминале 1 аэропорта Домодедово.
"Сотрудники инфоцентра — опытные экскурсоводы. Они консультируют и отвечают на все возникающие у туристов вопросы на русском и иностранных языках, помогают составить индивидуальный маршрут по городу, а также знакомят всех желающих с возможностями цифрового турсервиса RUSSPASS", — рассказали в пресс-службе.
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При желании гости города смогут получить необходимую информацию в ТИЦ самостоятельно: для этого на стойке установлена сенсорная панель. С ее помощью можно найти главные достопримечательности, их адрес и режим работы, вывести на экран интерактивную карту различных культурных, образовательных и гастрономических маршрутов.
Любой желающий может бесплатно взять карту Москвы в удобных форматах: в виде листа А3 и карманную складную. Кроме того, туристам предложат брошюры-путеводители — "Москва: что посмотреть".
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