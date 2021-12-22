https://ria.ru/20211222/mks-1764931153.html
Названа оптимальная продолжительность тура в космос
Названа оптимальная продолжительность тура в космос - РИА Новости, 22.12.2021
Названа оптимальная продолжительность тура в космос
Японский космический турист Юсаку Маэдзава рассказал, что хотел бы провести на МКС больше времени. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:29
2021-12-22T18:29
2021-12-22T18:29
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международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава рассказал, что хотел бы провести на МКС больше времени."Мало! — ответил Маэдзава на вопрос о том, достаточно ли ему было 12 дней в космосе. — Я думаю, что мой ответ такой, потому что первые три дня (на МКС — Прим.ред.) ты привыкаешь, а потом остается лишь девять дней, и это уже маловато", — сказал он на послеполетной конференции Роскосмоса.Как считает Маэдзава, идеальной продолжительностью полета на МКС было бы 20 дней, а вот месяц — уже много.Бизнесмен, его помощник Ёдзо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин прибыли на МКС 8 декабря и провели на станции 12 дней. "Союз МС-20" стал первым за 12 лет кораблем, который доставил космических туристов на станцию. Кроме того, это был первый экипаж с двумя путешественниками, а не с одним.На станции Маэдзава выполнял задания из списка 100 things you want MZ to do in space! — сотни действий, которые он выбрал из предложенных ему всеми желающими на специальном сайте. Кроме того, японцы проводили исследование по заказу российских ученых "ЛАЗМА", в котором изучается перемещение потоков крови по организму. Также практически весь экипаж станции принял участие в турнире по бадминтону в невесомости.
https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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роскосмос, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, новости - туризм, туристы, космос, туризм, юсаку маэдзава
Названа оптимальная продолжительность тура в космос
Японский космический турист Юсаку Маэдзава: на МКС нужно провести не менее 20 дней
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава рассказал, что хотел бы провести на МКС больше времени.
"Мало! — ответил Маэдзава на вопрос о том, достаточно ли ему было 12 дней в космосе. — Я думаю, что мой ответ такой, потому что первые три дня (на МКС — Прим.ред.) ты привыкаешь, а потом остается лишь девять дней, и это уже маловато", — сказал он на послеполетной конференции Роскосмоса.
Как считает Маэдзава, идеальной продолжительностью полета на МКС было бы 20 дней, а вот месяц — уже много.
Бизнесмен, его помощник Ёдзо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин прибыли на МКС 8 декабря и провели на станции 12 дней. "Союз МС-20" стал первым за 12 лет кораблем, который доставил космических туристов на станцию. Кроме того, это был первый экипаж с двумя путешественниками, а не с одним.
На станции Маэдзава выполнял задания из списка 100 things you want MZ to do in space! — сотни действий, которые он выбрал из предложенных ему всеми желающими на специальном сайте. Кроме того, японцы проводили исследование по заказу российских ученых "ЛАЗМА", в котором изучается перемещение потоков крови по организму. Также практически весь экипаж станции принял участие в турнире по бадминтону в невесомости.