Названа оптимальная продолжительность тура в космос

Японский космический турист Юсаку Маэдзава рассказал, что хотел бы провести на МКС больше времени.

2021-12-22T18:29

2021-12-22T18:29

2021-12-22T18:29

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава рассказал, что хотел бы провести на МКС больше времени."Мало! — ответил Маэдзава на вопрос о том, достаточно ли ему было 12 дней в космосе. — Я думаю, что мой ответ такой, потому что первые три дня (на МКС — Прим.ред.) ты привыкаешь, а потом остается лишь девять дней, и это уже маловато", — сказал он на послеполетной конференции Роскосмоса.Как считает Маэдзава, идеальной продолжительностью полета на МКС было бы 20 дней, а вот месяц — уже много.Бизнесмен, его помощник Ёдзо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин прибыли на МКС 8 декабря и провели на станции 12 дней. "Союз МС-20" стал первым за 12 лет кораблем, который доставил космических туристов на станцию. Кроме того, это был первый экипаж с двумя путешественниками, а не с одним.На станции Маэдзава выполнял задания из списка 100 things you want MZ to do in space! — сотни действий, которые он выбрал из предложенных ему всеми желающими на специальном сайте. Кроме того, японцы проводили исследование по заказу российских ученых "ЛАЗМА", в котором изучается перемещение потоков крови по организму. Также практически весь экипаж станции принял участие в турнире по бадминтону в невесомости.

