Белоруссия передаст Европе копию дела о расправе Польши над мигрантами
Белоруссия передаст международным организациям копию дела о расправе Польши над мигрантами
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди из лагеря нелегальных мигрантов и польская полицейская спецтехника у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Материалы о расправах Польши над мигрантами будут переданы в международные организации. Об этом говорится в обращении сенаторов Белоруссии к европарламентариям.
"Преступные действия польской стороны по жестоким расправам над мигрантами на границе тщательно задокументированы и проанализированы правоохранительными органами Беларуси. Мы не будем об этом молчать. Все материалы будут переданы в международные организации и межпарламентские структуры", - говорится в тексте обращения к европарламентариям, опубликованном в Telergam-канале Sputnik Беларусь.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. В Белоруссии по фактам применения польскими силовиками спецсредств в отношении мигрантов, которые физически находились у границы на белорусской территории, было возбуждено дело по статье "преступление против безопасности человечества".