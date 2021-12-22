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Белоруссия передаст Европе копию дела о расправе Польши над мигрантами
Белоруссия передаст Европе копию дела о расправе Польши над мигрантами - РИА Новости, 22.12.2021
Белоруссия передаст Европе копию дела о расправе Польши над мигрантами
Материалы о расправах Польши над мигрантами будут переданы в международные организации. Об этом говорится в обращении сенаторов Белоруссии к европарламентариям. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:11
2021-12-22T16:11
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Материалы о расправах Польши над мигрантами будут переданы в международные организации. Об этом говорится в обращении сенаторов Белоруссии к европарламентариям."Преступные действия польской стороны по жестоким расправам над мигрантами на границе тщательно задокументированы и проанализированы правоохранительными органами Беларуси. Мы не будем об этом молчать. Все материалы будут переданы в международные организации и межпарламентские структуры", - говорится в тексте обращения к европарламентариям, опубликованном в Telergam-канале Sputnik Беларусь.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. В Белоруссии по фактам применения польскими силовиками спецсредств в отношении мигрантов, которые физически находились у границы на белорусской территории, было возбуждено дело по статье "преступление против безопасности человечества".
https://ria.ru/20211221/pogranichniki-1764798051.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:11 22.12.2021
 
Белоруссия передаст Европе копию дела о расправе Польши над мигрантами

Белоруссия передаст международным организациям копию дела о расправе Польши над мигрантами

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди из лагеря нелегальных мигрантов и польская полицейская спецтехника у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Люди из лагеря нелегальных мигрантов и польская полицейская спецтехника у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Материалы о расправах Польши над мигрантами будут переданы в международные организации. Об этом говорится в обращении сенаторов Белоруссии к европарламентариям.
"Преступные действия польской стороны по жестоким расправам над мигрантами на границе тщательно задокументированы и проанализированы правоохранительными органами Беларуси. Мы не будем об этом молчать. Все материалы будут переданы в международные организации и межпарламентские структуры", - говорится в тексте обращения к европарламентариям, опубликованном в Telergam-канале Sputnik Беларусь.
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Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. В Белоруссии по фактам применения польскими силовиками спецсредств в отношении мигрантов, которые физически находились у границы на белорусской территории, было возбуждено дело по статье "преступление против безопасности человечества".
Погранпереход Кузница-Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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