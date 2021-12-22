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https://ria.ru/20211222/merkushkin-1764961771.html
Суд продлил арест сына экс-главы Мордовии
Суд продлил арест сына экс-главы Мордовии - РИА Новости, 22.12.2021
Суд продлил арест сына экс-главы Мордовии
Ленинский районный суд Саранска продлил еще на три месяца срок содержания под стражей сына бывшего губернатора Самарской области и экс-главы Мордовии Николая... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:47
2021-12-22T17:47
происшествия
шереметьево (аэропорт)
саранск
самарская область
центральный банк рф (цб рф)
следственный комитет россии (ск рф)
алексей меркушкин
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Саранска продлил еще на три месяца срок содержания под стражей сына бывшего губернатора Самарской области и экс-главы Мордовии Николая Меркушкина, бывшего заместителя председателя мордовского правительства Алексея Меркушкина, обвиняемого в даче взятки в размере 7 миллионов рублей и в хищении в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.Ранее сообщалось, что 22 сентября арест Меркушкину продлен на 3 месяца – по 28 декабря."Срок содержания под стражей в отношении обвиняемого А.Меркушкина продлен по 28 марта 2022 года включительно", - говорится в сообщении.Отмечается, что "применение к обвиняемому на данной стадии расследования уголовного дела более мягких мер пресечения… по мнению суда, не сможет однозначно исключить невмешательство обвиняемого в ход предварительного следствия".Как следует из материалов дела и постановления суда, Меркушкин был задержан 13 мая в аэропорту "Шереметьево" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Четырнадцатого мая ему предъявлено обвинение и в тот же день в судебном порядке в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая неоднократно продлевалась.По данным СК РФ, Меркушкин обвиняется в передаче 7 миллионов рублей руководителю отдела ЦБ по Мордовии за сохранение лицензии у "Мордовпромстройбанка", которой банк мог лишиться после проверки. Кроме того, Меркушкин обвиняется в том, что в составе организованной преступной группы продал в собственность республики имущественный комплекс "МордовЭкспоЦентр" по заведомо завышенной цене (более 271 миллиона рублей), совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере.Кроме того, по версии следствия, Меркушкин также организовал совершение бывшим вице-премьером Мордовии - министром экономики, торговли и предпринимательства республики Владимиром Мазовым в 2018 году злоупотребление должностными полномочиями, которое выразилось в даче гендиректору ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" указаний, в результате исполнения которых тот заключил в интересах Меркушкина и Мазова сделки, повлекшие причинение ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" материального ущерба на сумму более 43 миллионов рублей.Алексей Меркушкин ранее занимал пост министра целевых программ и заместителя председателя правительства Мордовии.
https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764903641.html
https://ria.ru/20211206/vzyatka-1762420927.html
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происшествия, шереметьево (аэропорт), саранск, самарская область, центральный банк рф (цб рф), следственный комитет россии (ск рф), алексей меркушкин, республика мордовия, россия
17:47 22.12.2021
 
Суд продлил арест сына экс-главы Мордовии

Суд продлил арест сына экс-главы Мордовии Меркушкина на три месяца

© РИА Новости / Юрий Глебов / Перейти в фотобанкАлексей Меркушкин
Алексей Меркушкин - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Юрий Глебов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Саранска продлил еще на три месяца срок содержания под стражей сына бывшего губернатора Самарской области и экс-главы Мордовии Николая Меркушкина, бывшего заместителя председателя мордовского правительства Алексея Меркушкина, обвиняемого в даче взятки в размере 7 миллионов рублей и в хищении в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
Ранее сообщалось, что 22 сентября арест Меркушкину продлен на 3 месяца – по 28 декабря.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 13:59
Главу Краснодара Алексеенко задержали по делу о взятке
"Срок содержания под стражей в отношении обвиняемого А.Меркушкина продлен по 28 марта 2022 года включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "применение к обвиняемому на данной стадии расследования уголовного дела более мягких мер пресечения… по мнению суда, не сможет однозначно исключить невмешательство обвиняемого в ход предварительного следствия".
Как следует из материалов дела и постановления суда, Меркушкин был задержан 13 мая в аэропорту "Шереметьево" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Четырнадцатого мая ему предъявлено обвинение и в тот же день в судебном порядке в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая неоднократно продлевалась.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 17:02
Замначальника УМВД по Самаре обвинили во взятках от ОПГ
По данным СК РФ, Меркушкин обвиняется в передаче 7 миллионов рублей руководителю отдела ЦБ по Мордовии за сохранение лицензии у "Мордовпромстройбанка", которой банк мог лишиться после проверки. Кроме того, Меркушкин обвиняется в том, что в составе организованной преступной группы продал в собственность республики имущественный комплекс "МордовЭкспоЦентр" по заведомо завышенной цене (более 271 миллиона рублей), совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере.
Кроме того, по версии следствия, Меркушкин также организовал совершение бывшим вице-премьером Мордовии - министром экономики, торговли и предпринимательства республики Владимиром Мазовым в 2018 году злоупотребление должностными полномочиями, которое выразилось в даче гендиректору ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" указаний, в результате исполнения которых тот заключил в интересах Меркушкина и Мазова сделки, повлекшие причинение ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" материального ущерба на сумму более 43 миллионов рублей.
Алексей Меркушкин ранее занимал пост министра целевых программ и заместителя председателя правительства Мордовии.
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Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)СаранскСамарская областьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Следственный комитет России (СК РФ)Алексей МеркушкинРеспублика МордовияРоссия
 
 
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