Суд продлил арест сына экс-главы Мордовии
Суд продлил арест сына экс-главы Мордовии Меркушкина на три месяца
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Саранска продлил еще на три месяца срок содержания под стражей сына бывшего губернатора Самарской области и экс-главы Мордовии Николая Меркушкина, бывшего заместителя председателя мордовского правительства Алексея Меркушкина, обвиняемого в даче взятки в размере 7 миллионов рублей и в хищении в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
Ранее сообщалось, что 22 сентября арест Меркушкину продлен на 3 месяца – по 28 декабря.
"Срок содержания под стражей в отношении обвиняемого А.Меркушкина продлен по 28 марта 2022 года включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "применение к обвиняемому на данной стадии расследования уголовного дела более мягких мер пресечения… по мнению суда, не сможет однозначно исключить невмешательство обвиняемого в ход предварительного следствия".
Как следует из материалов дела и постановления суда, Меркушкин был задержан 13 мая в аэропорту "Шереметьево" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Четырнадцатого мая ему предъявлено обвинение и в тот же день в судебном порядке в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая неоднократно продлевалась.
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По данным СК РФ, Меркушкин обвиняется в передаче 7 миллионов рублей руководителю отдела ЦБ по Мордовии за сохранение лицензии у "Мордовпромстройбанка", которой банк мог лишиться после проверки. Кроме того, Меркушкин обвиняется в том, что в составе организованной преступной группы продал в собственность республики имущественный комплекс "МордовЭкспоЦентр" по заведомо завышенной цене (более 271 миллиона рублей), совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере.
Кроме того, по версии следствия, Меркушкин также организовал совершение бывшим вице-премьером Мордовии - министром экономики, торговли и предпринимательства республики Владимиром Мазовым в 2018 году злоупотребление должностными полномочиями, которое выразилось в даче гендиректору ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" указаний, в результате исполнения которых тот заключил в интересах Меркушкина и Мазова сделки, повлекшие причинение ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" материального ущерба на сумму более 43 миллионов рублей.
Алексей Меркушкин ранее занимал пост министра целевых программ и заместителя председателя правительства Мордовии.
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