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Госдума приняла закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей
Госдума приняла закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей - РИА Новости, 22.12.2021
Госдума приняла закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект об использовании при лечении детей лекарственных препаратов по... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:44
2021-12-22T12:44
2021-12-22T12:44
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект об использовании при лечении детей лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).Документ был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и первым замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андреем Исаевым.Законопроектом предлагается урегулировать вопросы применения лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл) в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями.Отмечается, что правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.Кроме этого, детям, достигшим совершеннолетия и страдающим тяжелыми (орфанными) заболеваниями, включенными в такой перечень, предоставляется право на продолжение наблюдения и лечения в специализированных медицинских организациях, оказывающих им медицинскую помощь по данным заболеваниям до наступления ими совершеннолетия, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в порядке, установленном уполномоченным ФОИВом.Кабмин поддержал данный законопроект.
https://ria.ru/20211217/gosduma-1764321329.html
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общество, ирина яровая, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, россия
Госдума приняла закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей
Госдума приняла закон об использовании препаратов офф-лейбл для лечения детей