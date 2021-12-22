https://ria.ru/20211222/meditsina-1764880778.html

Госдума приняла закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей

Госдума приняла закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей - РИА Новости, 22.12.2021

Госдума приняла закон о препаратах офф-лейбл для лечения детей

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект об использовании при лечении детей лекарственных препаратов по... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:44

2021-12-22T12:44

2021-12-22T12:44

общество

ирина яровая

единая россия

госдума рф

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155681/14/1556811471_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_7f8ec4729efb90ab0bbe45c3493b6324.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект об использовании при лечении детей лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).Документ был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и первым замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андреем Исаевым.Законопроектом предлагается урегулировать вопросы применения лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл) в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями.Отмечается, что правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.Кроме этого, детям, достигшим совершеннолетия и страдающим тяжелыми (орфанными) заболеваниями, включенными в такой перечень, предоставляется право на продолжение наблюдения и лечения в специализированных медицинских организациях, оказывающих им медицинскую помощь по данным заболеваниям до наступления ими совершеннолетия, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в порядке, установленном уполномоченным ФОИВом.Кабмин поддержал данный законопроект.

https://ria.ru/20211217/gosduma-1764321329.html

https://ria.ru/20210513/mukovistsidoz-1732200501.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ирина яровая, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, россия