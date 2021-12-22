https://ria.ru/20211222/maski-1764874854.html

Патриарх Кирилл рассказал о неприятных, но необходимых мерах в храмах

Патриарх Кирилл рассказал о неприятных, но необходимых мерах в храмах - РИА Новости, 22.12.2021

Патриарх Кирилл рассказал о неприятных, но необходимых мерах в храмах

Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски, чтобы сохранить возможность участвовать в богослужении, призвал в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:21

2021-12-22T12:21

2021-12-22T12:21

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски, чтобы сохранить возможность участвовать в богослужении, призвал в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании Московской городской епархии.Ежегодное собрание Московской городской епархии, которую возглавляет сам патриарх, проходит в среду в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Собрание в отличие от прошлого года проходит частично очно."Профилактические меры применяются в храмах. Понимаю, что некоторые из них могут быть неприятны, как, например, длительное ношение масок. Призываю всех еще потерпеть для сохранения возможности участия всех нас в богослужении", – сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что эти меры являются временными, и выразил надежду на их отмену "в обозримом будущем". "До конца привыкнуть к жизни в режиме чрезвычайных обстоятельств невозможно, поэтому мы продолжаем надеяться на то, что в ближайшее время или даже в средней перспективе большинство ограничений будут сняты", - заключил патриарх Кирилл.Ранее патриарх отметил, что вакцинация – это вопрос не вероучительный, а медицинский, поэтому недопустимо злоупотреблять пастырской властью на эту тему и греховно распространять мифы и слухи о вакцинации.

https://ria.ru/20211222/qr-kod-1764870554.html

https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)