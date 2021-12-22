https://ria.ru/20211222/maski-1764874854.html
Патриарх Кирилл рассказал о неприятных, но необходимых мерах в храмах
Патриарх Кирилл рассказал о неприятных, но необходимых мерах в храмах - РИА Новости, 22.12.2021
Патриарх Кирилл рассказал о неприятных, но необходимых мерах в храмах
Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски, чтобы сохранить возможность участвовать в богослужении, призвал в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:21
2021-12-22T12:21
2021-12-22T12:21
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728115415_0:197:2500:1603_1920x0_80_0_0_9ce35dc8824bd305e46aeca70dccb031.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски, чтобы сохранить возможность участвовать в богослужении, призвал в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании Московской городской епархии.Ежегодное собрание Московской городской епархии, которую возглавляет сам патриарх, проходит в среду в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Собрание в отличие от прошлого года проходит частично очно."Профилактические меры применяются в храмах. Понимаю, что некоторые из них могут быть неприятны, как, например, длительное ношение масок. Призываю всех еще потерпеть для сохранения возможности участия всех нас в богослужении", – сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что эти меры являются временными, и выразил надежду на их отмену "в обозримом будущем". "До конца привыкнуть к жизни в режиме чрезвычайных обстоятельств невозможно, поэтому мы продолжаем надеяться на то, что в ближайшее время или даже в средней перспективе большинство ограничений будут сняты", - заключил патриарх Кирилл.Ранее патриарх отметил, что вакцинация – это вопрос не вероучительный, а медицинский, поэтому недопустимо злоупотреблять пастырской властью на эту тему и греховно распространять мифы и слухи о вакцинации.
https://ria.ru/20211222/qr-kod-1764870554.html
https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728115415_50:0:2450:1800_1920x0_80_0_0_6b5442814aa5d900bd427b1a6e10b821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски, чтобы сохранить возможность участвовать в богослужении, призвал в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании Московской городской епархии.
Ежегодное собрание Московской городской епархии, которую возглавляет сам патриарх, проходит в среду в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Собрание в отличие от прошлого года проходит частично очно.
"Профилактические меры применяются в храмах. Понимаю, что некоторые из них могут быть неприятны, как, например, длительное ношение масок. Призываю всех еще потерпеть для сохранения возможности участия всех нас в богослужении", – сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что эти меры являются временными, и выразил надежду на их отмену "в обозримом будущем". "До конца привыкнуть к жизни в режиме чрезвычайных обстоятельств невозможно, поэтому мы продолжаем надеяться на то, что в ближайшее время или даже в средней перспективе большинство ограничений будут сняты", - заключил патриарх Кирилл.
Ранее патриарх отметил, что вакцинация – это вопрос не вероучительный, а медицинский, поэтому недопустимо злоупотреблять пастырской властью на эту тему и греховно распространять мифы и слухи о вакцинации.