https://ria.ru/20211222/magadan-1764834695.html
В Магадане при пожаре в частном доме погибли два человека
В Магадане при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 22.12.2021
В Магадане при пожаре в частном доме погибли два человека
Следователи в среду начали проверку по факту обнаружения тел двух человек, погибших во время пожара в одном из частных домов в Магадане, сообщает СУ СК России... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T06:57
2021-12-22T06:57
2021-12-22T06:57
происшествия
магадан
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МАГАДАН, 22 дек – РИА Новости. Следователи в среду начали проверку по факту обнаружения тел двух человек, погибших во время пожара в одном из частных домов в Магадане, сообщает СУ СК России по региону."Произошло возгорание частного домостроения на 2-й Транзитной улице областного центра. При тушении пожара на месте происшествия обнаружены тела погибших мужчины и женщины, проживавших в указанном доме. По данному факту следственным отделом по городу Магадан организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания дома и обстоятельства гибели колымчан", - сообщает ведомство.
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происшествия, магадан, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Магадане при пожаре в частном доме погибли два человека
В Магадане при пожаре в частном жилом доме погибли два человека