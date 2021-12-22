https://ria.ru/20211222/magadan-1764834695.html

В Магадане при пожаре в частном доме погибли два человека

В Магадане при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 22.12.2021

В Магадане при пожаре в частном доме погибли два человека

Следователи в среду начали проверку по факту обнаружения тел двух человек, погибших во время пожара в одном из частных домов в Магадане, сообщает СУ СК России... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T06:57

2021-12-22T06:57

2021-12-22T06:57

происшествия

магадан

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МАГАДАН, 22 дек – РИА Новости. Следователи в среду начали проверку по факту обнаружения тел двух человек, погибших во время пожара в одном из частных домов в Магадане, сообщает СУ СК России по региону."Произошло возгорание частного домостроения на 2-й Транзитной улице областного центра. При тушении пожара на месте происшествия обнаружены тела погибших мужчины и женщины, проживавших в указанном доме. По данному факту следственным отделом по городу Магадан организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания дома и обстоятельства гибели колымчан", - сообщает ведомство.

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происшествия, магадан, следственный комитет россии (ск рф), россия