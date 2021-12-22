https://ria.ru/20211222/madagaskar-1764855820.html
СМИ: число жертв крушения судна у побережья Мадагаскара выросло до 60
СМИ: число жертв крушения судна у побережья Мадагаскара выросло до 60 - РИА Новости, 22.12.2021
СМИ: число жертв крушения судна у побережья Мадагаскара выросло до 60
Число погибших в результате крушения судна у побережья Мадагаскара увеличилось до 60, передает местный портал 2424.mg со ссылкой на жандармерию. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:06
2021-12-22T11:06
2021-12-22T11:22
в мире
мадагаскар
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Число погибших в результате крушения судна у побережья Мадагаскара увеличилось до 60, передает местный портал 2424.mg со ссылкой на жандармерию.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местное управление морских и речных портов (APMF) сообщало о 17 погибших и около 60 пропавших без вести.По данным портала, в среду утром были найдены тела 24 погибших, еще около двадцати человек числятся пропавшими без вести. Спасательные операции продолжаются, в них участвуют подразделения жандармов, ВМС и местные жители.Крушение произошло в понедельник утром. У деревянного судна, которое не имело лицензии для перевозки пассажиров, вышел из строя двигатель, после чего судно легло в дрейф и врезалось в риф. На его борту находились 130 пассажиров, 45 из них спасены.
https://ria.ru/20211213/piraty-1763549516.html
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РИА Новости
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в мире, мадагаскар
11:06 22.12.2021 (обновлено: 11:22 22.12.2021)
СМИ: число жертв крушения судна у побережья Мадагаскара выросло до 60
Портал 2424.mg: число жертв крушения судна у побережья Мадагаскара выросло до 60
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Число погибших в результате крушения судна у побережья Мадагаскара
увеличилось до 60, передает местный портал 2424.mg
со ссылкой на жандармерию.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местное управление морских и речных портов (APMF) сообщало о 17 погибших и около 60 пропавших без вести.
По данным портала, в среду утром были найдены тела 24 погибших, еще около двадцати человек числятся пропавшими без вести. Спасательные операции продолжаются, в них участвуют подразделения жандармов, ВМС и местные жители.
Крушение произошло в понедельник утром. У деревянного судна, которое не имело лицензии для перевозки пассажиров, вышел из строя двигатель, после чего судно легло в дрейф и врезалось в риф. На его борту находились 130 пассажиров, 45 из них спасены.