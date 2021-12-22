Генпрокуратура заявила о системных нарушениях на шахте "Листвяжная"
Генпрокуратура заявила о системных нарушениях контроля и надзора на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
НОВОСИБИРСК, 22 дек - РИА Новости. Проведенные после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе проверки вскрыли системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора, сообщает в среду Сибирское управление Генпрокуратуры РФ со ссылкой на замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина.
"Заместитель генерального прокурора дал жесткую оценку работе органов контроля и правоохраны Кузбасса. Он отметил, что при наличии в Кузбассе специализированных министерств, отделов Ростехнадзора и инспекции труда влияние надзора до трагедии на шахте "Листвяжная" было недостаточным… Проведенные проверки вскрыли системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в среду в Кемерово расширенного заседания коллегии прокуратуры Кузбасса по вопросам промбезопасности.
В ходе коллегии Демешин внес представление руководителю Сибирского управления Ростехнадзора Александру Мироненко, прокурор региона объявил предостережения руководителю Государственной инспекции труда в Кемеровской области – Кузбассе Анатолию Кареву и начальнику ГУМЧС России по Кемеровской области Алексею Шульгину.
"Заместитель генерального прокурора также поручил прокуратуре области направить в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании бывших должностных лиц Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора и отдела федерального государственного надзора в городе Полысаево Государственной инспекции труда в Кемеровской области, которыми не выявлялись и не пресекались нарушения в сфере охраны труда и промышленной безопасности", - сообщает управление.
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Замгенпрокурора потребовал в кратчайшие сроки переломить ситуацию на объектах угольной отрасли Кузбасса. Он подчеркнул, что "жизнь шахтера и спасателя должна безусловно ставиться в приоритет экономической выгоде". Прокуратуре Кемеровской области поручено регулярно проводить встречи с трудовыми коллективами шахт, получая информацию о нарушениях у первоисточника, добиться активизации оперативно-розыскной деятельности всеми правоохранительными органами региона для выявления случаев покровительства, непринятия мер по устранению нарушений требований промышленной безопасности на шахтах. Также прокуратура должна провести ревизию вскрытых в ходе проверки нарушений, по каждому из них принять меры.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Генпрокуратура сообщала, что после трагедии на шахтах и разрезах региона было выявлено более 2 тысяч нарушений.
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