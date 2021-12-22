https://ria.ru/20211222/listvyazhnaya-1764869589.html

Генпрокуратура заявила о системных нарушениях на шахте "Листвяжная"

Генпрокуратура заявила о системных нарушениях на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 22.12.2021

Генпрокуратура заявила о системных нарушениях на шахте "Листвяжная"

Проведенные после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе проверки вскрыли системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:58

2021-12-22T11:58

2021-12-22T11:58

происшествия

кемеровская область

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

дмитрий демешин

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761004649_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_b3c61bea2c0a011dce541e5fa9125af9.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 дек - РИА Новости. Проведенные после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе проверки вскрыли системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора, сообщает в среду Сибирское управление Генпрокуратуры РФ со ссылкой на замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина."Заместитель генерального прокурора дал жесткую оценку работе органов контроля и правоохраны Кузбасса. Он отметил, что при наличии в Кузбассе специализированных министерств, отделов Ростехнадзора и инспекции труда влияние надзора до трагедии на шахте "Листвяжная" было недостаточным… Проведенные проверки вскрыли системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в среду в Кемерово расширенного заседания коллегии прокуратуры Кузбасса по вопросам промбезопасности.В ходе коллегии Демешин внес представление руководителю Сибирского управления Ростехнадзора Александру Мироненко, прокурор региона объявил предостережения руководителю Государственной инспекции труда в Кемеровской области – Кузбассе Анатолию Кареву и начальнику ГУМЧС России по Кемеровской области Алексею Шульгину."Заместитель генерального прокурора также поручил прокуратуре области направить в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании бывших должностных лиц Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора и отдела федерального государственного надзора в городе Полысаево Государственной инспекции труда в Кемеровской области, которыми не выявлялись и не пресекались нарушения в сфере охраны труда и промышленной безопасности", - сообщает управление.Замгенпрокурора потребовал в кратчайшие сроки переломить ситуацию на объектах угольной отрасли Кузбасса. Он подчеркнул, что "жизнь шахтера и спасателя должна безусловно ставиться в приоритет экономической выгоде". Прокуратуре Кемеровской области поручено регулярно проводить встречи с трудовыми коллективами шахт, получая информацию о нарушениях у первоисточника, добиться активизации оперативно-розыскной деятельности всеми правоохранительными органами региона для выявления случаев покровительства, непринятия мер по устранению нарушений требований промышленной безопасности на шахтах. Также прокуратура должна провести ревизию вскрытых в ходе проверки нарушений, по каждому из них принять меры.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Генпрокуратура сообщала, что после трагедии на шахтах и разрезах региона было выявлено более 2 тысяч нарушений.

https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html

https://ria.ru/20211214/figuranty-1763660435.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), дмитрий демешин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе