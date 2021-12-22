https://ria.ru/20211222/likhachi-1764927291.html

Госдума планирует проработать допмеры по борьбе с лихачами на дорогах

Госдума планирует проработать допмеры по борьбе с лихачами на дорогах - РИА Новости, 22.12.2021

Госдума планирует проработать допмеры по борьбе с лихачами на дорогах

Помимо принятого закона об уголовной ответственности за агрессивное вождение на дорогах Госдума планирует проработать и другие меры воздействия на лихачей,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:30

2021-12-22T15:30

2021-12-22T15:30

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Помимо принятого закона об уголовной ответственности за агрессивное вождение на дорогах Госдума планирует проработать и другие меры воздействия на лихачей, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о введении уголовного наказания за злостное нарушение ПДД, в частности за превышение допустимой скорости движения на более чем 60 километров в час или выезде на встречную полосу, для лиц, неоднократно подвергавшихся административному наказанию и лишенных водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений. За это может грозить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы. Кроме этого, для тех, кто уже ранее имел судимость за такое преступление, ответственность составит до трех лет лишения свободы."В планах также проработать другие меры воздействия на лихачей и внести соответствующие законодательные изменения", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что практически каждую неделю в средствах массовой информации появляется информация об авариях по вине лихачей. "Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради "хайпа" в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих", - добавил он."Поэтому закон был необходим, и в этой связи нам важно было принять его до конца года... Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы", - уточнил Володин.

https://ria.ru/20211124/yurist-1760511344.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф